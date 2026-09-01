Fiat cambia passo con Arnaud Belloni: cosa potrebbe cambiare dopo l’era Olivier François

Il passaggio di consegne tra Olivier François e Arnaud Belloni apre una fase nuova per Fiat. Come vi abbiamo scritto ieri dal 1° settembre Belloni prende in mano Fiat, Abarth e Lancia, mentre François lo accompagnerà fino a metà ottobre prima di continuare a lavorare con Stellantis come consulente strategico. Un cambio che arriva proprio mentre Fiat sta preparando alcuni degli anni più movimentati della sua storia recente, con una gamma destinata ad allargarsi parecchio entro la fine del decennio.

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Fiat con Belloni potrebbe puntare ancora di più su immagine e identità

La prima differenza riguarda il profilo dei due manager. Olivier François è diventato negli anni quasi il volto pubblico di Fiat. Ha seguito direttamente campagne, prodotti e posizionamento del marchio, partecipando spesso in prima persona alle presentazioni e raccontando la direzione scelta per la casa torinese. Sotto la sua gestione Fiat ha attraversato il passaggio da FCA a Stellantis, l’arrivo della 500 elettrica, della Grande Panda e l’avvio del nuovo programma globale di modelli.

Arnaud Belloni arriva invece con una storia professionale fortemente legata al marketing e alla costruzione dell’immagine dei marchi. Ha già lavorato per Fiat e Lancia, conosce bene Stellantis e negli ultimi anni ha guidato il marketing globale di Renault. Prima ancora aveva avuto un ruolo importante nella trasformazione di Citroën, accompagnando il marchio durante un periodo di crescita in Europa.

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Con Belloni è quindi possibile aspettarsi una Fiat ancora più attenta alla propria riconoscibilità. Il marchio ha già iniziato a recuperare elementi della sua storia, a partire dai nomi Panda e 500, affiancandoli a prodotti pensati per mercati molto diversi. Il nuovo CEO dovrà rendere questa famiglia di modelli facilmente leggibile dal cliente, soprattutto quando arriveranno le prossime novità.

Sul fronte del prodotto, almeno nell’immediato, è difficile immaginare rivoluzioni. I programmi dei prossimi anni sono già in gran parte impostati e comprendono l’espansione della famiglia derivata dalla Grande Panda, insieme a nuovi modelli destinati a riportare Fiat in segmenti dove oggi è poco presente. Belloni avrà però spazio per decidere come presentarli, come differenziarli dai concorrenti e quale immagine dare alla Fiat della seconda metà del decennio.

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Un altro punto interessante riguarda la strategia sui prezzi. Negli ultimi mesi Fiat ha più volte parlato della necessità di tornare a proporre automobili semplici e accessibili. François ha insistito molto su questo tema, citando spesso la Panda originale come esempio di vettura intelligente e senza complicazioni inutili. Belloni eredita dunque una strada già tracciata e dovrà trasformarla in una proposta convincente quando la gamma sarà molto più ampia di quella attuale.

Cambierà probabilmente anche il rapporto tra Fiat, Abarth e Lancia, ora riunite sotto lo stesso CEO. Belloni avrà una visione diretta dei tre marchi italiani e potrà lavorare su identità più separate, evitando sovrapposizioni. Fiat dovrà restare il marchio popolare e internazionale, Abarth dovrà ritrovare una propria formula sportiva credibile e Lancia continuerà il suo ritorno nei mercati europei.

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François, comunque, non sparirà completamente dalla scena. Il suo nuovo incarico da Strategic Advisor gli permetterà di continuare a dare il proprio contributo su marchi e prodotti. Belloni avrà quindi qualche mese per entrare nei dossier già aperti, mentre Fiat si prepara alla parte più intensa del rinnovamento della sua gamma.