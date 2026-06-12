Jay Leno gela la Ferrari Luce: “Sembra elettrica, ma non sembra una Ferrari”

La Ferrari Luce continua a far discutere. Dal momento della sua presentazione, la prima elettrica di Maranello ha acceso un dibattito enorme, andando ben oltre il normale interesse che accompagna ogni nuova Ferrari. Forum, social, riviste specializzate e semplici appassionati hanno detto la loro, spesso con toni molto accesi. Del resto, quando un marchio come Ferrari cambia linguaggio e si spinge in un territorio così delicato come quello dell’elettrico, le reazioni non possono essere tiepide.

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Jay Leno critica la Ferrari Luce: per lui ha un look troppo elettrico e non richiama subito il Cavallino

Dopo le critiche arrivate anche da figure legate al mondo del design, ora a esprimersi è stato Jay Leno, uno dei volti più noti della cultura automobilistica americana. Collezionista, appassionato e profondo conoscitore di auto di ogni epoca, Leno ha un rapporto particolare con il mondo Ferrari: pur possedendo una collezione impressionante, non conserva esemplari del Cavallino nel suo garage.

Il motivo lo ha spiegato con grande chiarezza durante il podcast Road to Success Stories, rispondendo a una domanda del collezionista David Lee. “C’è un certo feeling elitario nell’essere loro clienti, e non mi piace affatto”, ha detto Leno, riferendosi all’esperienza d’acquisto legata al marchio di Maranello.

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Per spiegare meglio il suo punto di vista, ha citato un episodio vissuto con McLaren. Al momento dell’acquisto, racconta, gli chiesero se avrebbe portato l’auto in pista. Alla sua risposta negativa, gli consigliarono di evitare un pacchetto costoso, facendogli risparmiare 20.000 dollari. “Mi sono sentito bene, mi sono sentito come un cliente”, ha spiegato.

Il giudizio sulla Ferrari Luce non è stato meno diretto. Secondo Leno, il problema non è tanto la bellezza in sé, quanto l’identità. “Ha l’aspetto di un’auto elettrica, semplicemente non sembra una Ferrari”, ha osservato. Una frase che riassume bene il punto centrale del dibattito: la Luce è innovativa, ma per alcuni manca di quel colpo d’occhio immediato che ci si aspetta da una Ferrari.

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Leno ha comunque invitato a non chiudere il discorso troppo in fretta. Ha ricordato il caso della Corvette, quando l’abbandono dei fari posteriori circolari fece gridare molti allo scandalo. Con il tempo, però, certe rotture stilistiche possono essere metabolizzate.

Resta il fatto che la Ferrari Luce, almeno per ora, non sembra aver conquistato Jay Leno.