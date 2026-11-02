Jeep Avenger incontra Marvel: una nuova serie speciale è in arrivo in Brasile

Jeep Avenger sta per entrare nell’universo Marvel con una nuova edizione speciale destinata al mercato brasiliano. Il 1° novembre, il marchio ha diffuso i primi teaser di questo allestimento, confermando un progetto che punta sulla personalizzazione e su richiami ai supereroi. La presentazione completa deve ancora avvenire, ma il conto alla rovescia è già iniziato.

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Jeep Avenger: l’edizione speciale Marvel si prepara al debutto in Brasile

Per ora, Jeep ha scelto di svelare solo alcuni dettagli. Il materiale promozionale mostra i loghi di Jeep e Marvel sulla plancia, cuciture rosse e un riferimento al mondo dei fumetti sul volante. Si tratta di indizi che suggeriscono un design su misura, mentre il nome definitivo della serie, l’elenco completo delle dotazioni e il prezzo restano ancora da definire

La nota ufficiale pone l’accento su design, versatilità e personalità. Non viene fatta menzione di modifiche meccaniche, né viene specificato il numero di unità che saranno prodotte. Anche la data di apertura degli ordini non è stata ancora comunicata; la notizia conferma l’arrivo di questa edizione, senza però entrare nel dettaglio di tutte le specifiche commerciali.

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Il legame tra la Avenger e la Marvel era già emerso durante il lancio del SUV in Brasile. Ad agosto, in occasione dell’Interlagos Festival a San Paolo, Jeep aveva esposto una show car ispirata al Dottor Destino (Doctor Doom). Quel veicolo presentava una livrea verde, grafiche esclusive e dettagli personalizzati sia negli interni che sui cerchi.

Tuttavia, quel particolare modello era stato realizzato esclusivamente a scopo espositivo. Il nuovo annuncio, al contrario, riguarda un’edizione speciale; non è stato confermato se presenterà la stessa livrea o se sarà specificamente dedicata al Dottor Destino. Il riferimento ufficiale rimane, più in generale, all’universo Marvel.

A settembre era stata inoltre lanciata una campagna di marketing incentrata su un test drive ricco di azione. I richiami a Thanos, Magneto, Ultron e Galactus hanno trasformato il percorso in una serie di sfide, pensate per mettere in luce le tecnologie della Avenger, in particolare il propulsore mild-hybrid e i sistemi di assistenza alla guida.

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Questa nuova edizione prosegue una collaborazione già nota al pubblico brasiliano, un legame ulteriormente rafforzato dal nome stesso, “Avenger”. Per capire in che modo si distinguerà dai modelli standard attualmente in commercio, dobbiamo attendere la presentazione ufficiale, in particolare per quanto riguarda gli accessori esclusivi, le combinazioni di colori e la disponibilità presso le concessionarie in tutto il Paese.