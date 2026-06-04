Mirafiori: la Fiat 500 ibrida non basta, il ritorno ai grandi volumi è ancora lontano

La nuova Fiat 500 ibrida pesa molto più di quanto suggeriscano le sue dimensioni. Infatti oltre ad essere una nuova versione della city car più famosa d’Italia, per Mirafiori è diventata una scommessa industriale, quasi un test sulla possibilità di riportare lavoro e continuità nello stabilimento simbolo dell’automobile torinese.

Advertisement

La 500 ibrida può rilanciare Mirafiori, ma i volumi restano bassi

Negli ultimi anni la 500 elettrica non è riuscita a trascinare la produzione come Stellantis sperava. Il motivo è noto: in Europa l’auto elettrica cresce, ma più lentamente del previsto. Molti automobilisti la guardano con interesse, ma tra prezzi ancora alti, dubbi sulla ricarica e incertezze sull’autonomia, il salto definitivo resta complicato.

Da qui la scelta di affiancare alla 500 a batteria una versione mild hybrid. Una decisione molto pratica, quasi obbligata: offrire un’auto meno costosa, più familiare per il pubblico e più semplice da usare ogni giorno. La 500 ibrida parla a chi vuole consumare meno e spendere meno, ma non si sente ancora pronto a cambiare completamente abitudini.

Advertisement

Per Mirafiori, l’arrivo di questo modello ha anche un forte valore simbolico. Lo stabilimento torinese arriva da una stagione difficile, fatta di stop produttivi, cassa integrazione e incertezza. Per migliaia di lavoratori e per l’intera filiera piemontese, ogni nuovo modello non è solo una notizia industriale: è una speranza concreta.

Stellantis ha fissato un obiettivo importante: far risalire i volumi e, a regime, superare le 100 mila vetture l’anno. Ma i primi numeri invitano ancora alla prudenza. La produzione complessiva, tra 500 elettrica, 500 ibrida e Maserati, mostra qualche segnale di ripresa, ma resta lontana dai livelli necessari per parlare davvero di svolta.

Questo non significa che la partita sia persa. Un modello appena lanciato ha bisogno di tempo per entrare nel mercato, conquistare clienti e stabilizzare i ritmi produttivi. Molto dipenderà dalla risposta degli automobilisti europei. Saranno loro, più dei piani industriali, a decidere se la 500 ibrida potrà davvero riportare ossigeno a Mirafiori.

Advertisement

La questione, però, riguarda tutta Torino. La città che per decenni ha vissuto attorno alla Fiat oggi deve fare i conti con un’industria più piccola, più fragile e molto più esposta alla concorrenza internazionale. Costi elevati, margini ridotti, pressione asiatica e regole europee in continuo cambiamento rendono la strada ancora più stretta.