Stellantis risolve il contratto con la rete Distrigo in Europa

Arrivano interessanti novità dalla Francia per il gruppo Stellantis. Dopo la risoluzione dei contratti con le sue concessionarie, il gruppo automobilistico ha deciso di rivedere il contratto anche con le proprie piattaforme di ricambi in Europa. E’ stato infatti confermato nelle scorse ore la risoluzione dei contratti con la rete Distrigo nel nostro continente. Secondo le nostre informazioni, lo scopo di tale risoluzione riguarda la redazione di un nuovo contratto Distrigo, valido per tutta l’Europa da giugno 2023, che prevede la distribuzione di parti anche dei marchi dell’ex gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

Stellantis risolve il contratto con la rete di ricambi Distrigo

L’obiettivo di questa rescissione è quello di redigere un nuovo contratto, che dovrebbe consentire al gruppo Stellantis di aumentare il numero di dealer in altri paesi europei. Secondo i distributori intervistati, l’obiettivo di questo nuovo contratto sarebbe quello di aprire quindi la distribuzione di parti ad altri player in Europa, e fuori dalla Francia. Ovviamente i dealer francesi di Distrigo non nascondo qualche preoccupazione per il loro futuro. Del resto non fa mai piacere a nessuno quando un contratto viene rescisso in questa maniera e unilateralmente.

I ricambi dei marchi ex FCA passeranno dunque ufficialmente all’universo Distrigo a partire dal mese di giugno 2023. Vedremo dunque che novità arriveranno dal gruppo Stellantis in proposito nel corso dei prossimi mesi. Forse qualche novità in più potrebbe essere annunciata il prossimo 1 marzo 2022.

uella data infatti è stata scelta dal gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares per svelare il primo piano industriale del suo gruppo. Quindi molto probabilmente sarà fatta luce su tanti aspetti che riguarderanno l’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA group nei prossimi anni.

