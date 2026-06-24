Peugeot conquista Venezia: il Leone sale sul red carpet della Mostra del Cinema

Peugeot porta il suo Leone sul red carpet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2026 al 2028, il marchio sarà Sponsor Ufficiale Automotive di uno degli appuntamenti più prestigiosi del cinema mondiale, il più antico festival cinematografico al mondo e da sempre una vetrina capace di accendere riflettori, emozioni e racconti.

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La scelta non arriva per caso. Del resto parliamo del festival delle grandi storie, dei volti che restano impressi, delle anteprime attese e degli applausi che possono cambiare il destino di un film. Peugeot entra in questo scenario cercando qualcosa che va oltre la semplice visibilità: un legame diretto con il mondo dell’emozione, da tempo al centro del linguaggio del brand.

Il cinema, del resto, vive proprio di questo. Di attese, sensazioni, viaggi, sguardi e movimenti. Elementi che Peugeot vuole raccontare anche attraverso le proprie auto, portando al Lido una presenza fatta di stile, tecnologia e identità. Il Leone sarà parte dell’esperienza che accompagnerà talenti, registi, attori e ospiti internazionali nei giorni più intensi della Mostra.

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In qualità di Sponsor Automotive Ufficiale e Auto Ufficiale, Peugeot avrà l’esclusiva per le tre edizioni previste dall’accordo. Il marchio metterà a disposizione una flotta di 40 vetture, destinate agli spostamenti dei protagonisti del festival. Un ruolo concreto, quindi, dentro la macchina organizzativa di Venezia, ma anche una presenza pensata per farsi notare.

Sul tappeto rosso ci sarà infatti stabilmente un veicolo Peugeot, mentre davanti al Palazzo del Cinema verrà esposta la Concept Polygon. Una scelta simbolica, perché proprio lì, dove passano fotografi, addetti ai lavori, pubblico e star internazionali, il marchio potrà mostrare la propria visione del futuro.

La presenza del Leone sarà inoltre visibile sui principali canali ufficiali della Mostra: cataloghi, programmi, segnaletica, piattaforme digitali e materiali stampa. Una copertura ampia, coerente con l’ambizione di Peugeot di rafforzare il proprio rapporto con la cultura cinematografica su scala globale.

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Quella con Venezia non è però una parentesi isolata. Peugeot ha già costruito negli anni un rapporto solido con la settima arte, attraverso partnership con eventi come il Festival dell’Alpe d’Huez, i Premi César, i BAFTA, Nuits en Or e il Festival Internazionale di Animazione di Annecy.