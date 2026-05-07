Ferrari Luce, il CEO Vigna: “Molto più di un nuovo modello”

Ferrari si prepara a scrivere una pagina inedita della propria storia. La Casa di Maranello è ormai vicina alla presentazione definitiva della Ferrari Luce, la prima vettura 100% elettrica del Cavallino. Un passaggio atteso da tempo, destinato ad avere un peso particolare non solo sul piano industriale, ma anche su quello simbolico.

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Ferrari Luce: partito il conto alla rovescia, il CEO Vigna alza l’Hype

Il debutto di Ferrari Luce non segnerà l’abbandono della tradizione Ferrari. I modelli termici continueranno infatti a esistere finché le normative lo consentiranno, affiancati dalle soluzioni ibride già presenti in gamma. La nuova elettrica sarà quindi un’alternativa, non una sostituzione immediata. Ma per Maranello rappresenta comunque una svolta: l’ingresso ufficiale in una nuova dimensione tecnologica, con l’obiettivo di mantenere intatto il DNA del marchio.

A ribadirlo è stato il CEO Benedetto Vigna, che al Corriere della Sera ha definito la Ferrari Luce “molto più di un nuovo modello” e “molto di più di un’auto elettrica”. Una frase che racconta bene l’ambizione del progetto. Non si tratta semplicemente di adattare il Cavallino alla mobilità a zero emissioni, ma di interpretare l’elettrico secondo i codici Ferrari: prestazioni, emozione, innovazione e unicità.

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Secondo Vigna, Luce incarna ciò che Ferrari cerca di fare ogni giorno: ridefinire in modo audace i limiti del possibile. Il manager ha sottolineato come la vettura unisca “tecnologie straordinarie” e la passione di molte persone, diventando la prova concreta di come tradizione e innovazione possano fondersi.

Il progetto ha coinvolto anche competenze esterne di altissimo livello. Secondo quanto emerso, persino la NASA avrebbe contribuito allo sviluppo per la gestione delle forti accelerazioni e delle relative sollecitazioni. Gli interni, invece, sarebbero stati affidati a LoveFrom, lo studio creativo fondato da Marc Newson e dall’ex designer Apple Jony Ive.

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Alla presentazione mancano ormai circa venti giorni e l’attesa, come ha spiegato Vigna, “non è mai stata così alta”. La Ferrari Luce non sarà soltanto la prima elettrica di Maranello. Sarà il test più importante per dimostrare che anche il silenzio di un motore elettrico può parlare la lingua del Cavallino.