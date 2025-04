Stellantis affida a Tofas la distribuzione delle sue auto in Turchia

L’Autorità turca per la concorrenza ha ufficialmente rimosso ogni ostacolo normativo all’acquisizione di Stellantis Otomotiv da parte di Tofas, segnando così un passo decisivo verso il completamento dell’operazione. Questo progetto, avviato nel corso del 2023, era già stato pianificato da tempo come parte di una strategia congiunta di riorganizzazione tra Stellantis e Koç Holding, storici partner nella regione.

In Turchia la distribuzione dei veicoli Stellantis è affidata al partner Tofas

L’operazione prevede il passaggio della responsabilità di distribuzione di tutti i marchi del gruppo Stellantis presenti in Turchia – tra cui Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot – sotto il controllo diretto di Tofas Türk Otomobil Fabrikası. Fondata nel 1971 come joint venture tra Fiat e il gruppo industriale turco Koç, Tofas si occuperà ora non solo della produzione ma anche della distribuzione e della gestione commerciale dei veicoli di questi marchi sul territorio turco.

Secondo quanto dichiarato dalle due aziende coinvolte, l’obiettivo principale dell’accordo è quello di migliorare l’efficienza delle rispettive operazioni in Turchia, attraverso una gestione più centralizzata e una rete di distribuzione più integrata. Questo dovrebbe consentire una fornitura più rapida, coordinata e qualitativa di prodotti e servizi, offrendo vantaggi tangibili sia ai clienti finali che ai partner commerciali locali.

Con il via libera definitivo da parte delle autorità regolatorie, la ristrutturazione può ora procedere senza ulteriori ostacoli, consolidando il ruolo di Tofas come attore centrale per il gruppo Stellantis nel mercato automobilistico turco. Oltre ai diritti di distribuzione dei marchi e dei veicoli del portafoglio Stellantis, Tofas continuerà a produrre automobili ed eventualmente anche veicoli utilitari per la casa costruttrice, ancora gestita da John Elkann, in attesa della nomina del successore di Carlos Tavares.



“Grazie a un investimento di 265 milioni di euro, Tofas lancerà un nuovo progetto di veicoli leggeri multi-energia , con una capacità produttiva prevista di 150.000 unità all’anno. Le esportazioni verso Medio Oriente e Africa dovrebbero iniziare nel terzo trimestre del 2026, rafforzando la posizione della Turchia come polo produttivo e di innovazione di primaria importanza”, ha dichiarato Stellantis in una nota.