Jeep Wrangler Moab 392 con motore HEMI: al via gli ordini negli USA, il prezzo

Jeep ha appena annunciato l’avvio degli ordini per la Jeep Wrangler Moab 392 2026, portando la leggendaria Wrangler con motore V-8 agli appassionati di tutti e 50 gli stati, inclusi California, Massachusetts, New York, Oregon, Pennsylvania, Vermont e Washington. Questa novità permette agli estimatori del marchio di vivere l’esperienza Jeep con prestazioni eccezionali, unendo potenza e versatilità su ogni tipo di terreno, ovunque negli Stati Uniti.

La Jeep Wrangler Moab 392 del 2026 è ora disponibile per l’ordine in tutti gli 50 stati americani

“La Jeep Wrangler Moab 392 incarna tutto ciò che il nostro marchio rappresenta: autentiche capacità e valore, prestazioni leggendarie e una potenza che ispira fiducia”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “Ora disponibile in tutti i 50 stati, offre agli appassionati di tutto il mondo l’accesso a una delle Wrangler più capaci che abbiamo mai costruito”.

La Jeep Wrangler Moab 392 2026 coniuga potenza ad alte prestazioni con tecnologie moderne e capacità ineguagliabili, a suo agio sia nei percorsi quotidiani che sui terreni fuoristrada più impegnativi. La potenza è garantita da un motore HEMI V8 da 6,4 litri che eroga 470 cavalli e 470 lb.ft di coppia, abbinato a componenti hardware collaudati progettati per prestazioni fuoristrada di alto livello, tra cui paraurti in acciaio e pneumatici off-road da 35 pollici di serie.

Gli ordini per la Jeep Wrangler Moab 392 2026 sono ufficialmente aperti presso tutti i concessionari Jeep autorizzati negli Stati Uniti, con un prezzo di partenza di 79.995 dollari, a cui si aggiungono 1.995 dollari per le spese di destinazione. La Moab 392 rappresenta il vertice della gamma Wrangler, combinando il leggendario spirito off-road del marchio con il potente motore HEMI V-8. Ricordiamo infine che recentemente, Jeep ha lanciato la campagna “Twelve 4 Twelve”, un’iniziativa che celebra 85 anni di storia con modelli Wrangler speciali ogni mese.

Tra le novità ci sono la Wrangler Whitecap e la 85th Anniversary, con ulteriori edizioni limitate in arrivo. Parallelamente, è stata presentata la Wrangler Willys ’41 2026, un omaggio al veicolo militare originale della Seconda Guerra Mondiale, disponibile con motori turbo 4 cilindri da 270 CV o V-6 Pentastar da 285 CV, dotata di dettagli esclusivi, aggiornamenti off-road e moderne tecnologie di guida.