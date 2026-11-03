Leapmotor B03X, sconti fino a 4.500 euro a novembre 2026: offerte su Life e Design

La Leapmotor B03X affronta novembre 2026 con sconti fino a 4.500 euro. Le promozioni riguardano i clienti privati che stipulano il contratto entro il 30 novembre, in caso di permuta o rottamazione. La gamma del SUV elettrico parte così da 20.900 euro, mentre l’allestimento Design viene proposto a 24.900 euro.

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Leapmotor B03X: prezzi, finanziamento e caratteristiche del SUV elettrico

La B03X Life con batteria da 39,8 kWh scende da 24.900 a 20.900 euro, con una riduzione di 4.000 euro. Per chi preferisce la batteria più grande, la Life da 53 kWh passa da 27.400 a 23.400 euro. Lo sconto maggiore riguarda la Design da 53 kWh: 24.900 euro anziché 29.400.

Sulla Life da 39,8 kWh è disponibile anche il finanziamento LeapValue: anticipo di 8.780 euro, 35 rate da 129 euro e rata finale di 10.928,20 euro. Il TAN fisso è del 6,99%, il TAEG del 10,18%. L’importo totale dovuto sul credito è di 15.475,23 euro, al quale si aggiunge l’anticipo.

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Il piano comprende Identicar per dodici mesi e prevede l’approvazione di Stellantis Financial Services. In caso di restituzione o sostituzione alla scadenza, oltre i 30.000 chilometri contrattuali viene applicato un costo di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente.

La B03X misura 4,27 metri e propone un’impostazione da crossover compatto, con posizione di guida rialzata, superfici essenziali e firma luminosa a LED. Le maniglie semi a scomparsa e il tetto flottante ne caratterizzano la fiancata. Nelle configurazioni proposte compare la tinta Acorn Brown, abbinata a un abitacolo scuro. La capacità complessiva di carico dichiarata raggiunge 510 litri, includendo un vano inferiore lavabile.

La Life utilizza rivestimenti in tessuto Black Fabric; la Design passa all’ecopelle Black Currant e aggiunge dotazioni come sedili anteriori e volante riscaldati. La plancia ospita uno schermo centrale da 14,6 pollici e una strumentazione digitale da 8,8 pollici. Sono disponibili Apple CarPlay e Android Auto.

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Sul fronte dell’autonomia, la batteria da 39,8 kWh permette fino a 292 chilometri WLTP. Con l’accumulatore da 53 kWh si arriva a 382 chilometri; sulla Design la potenza è di 197 CV e lo scatto da zero a cento richiede 8,6 secondi. La ricarica rapida raggiunge 100 kW sulla batteria più piccola e 133 kW su quella da 53 kWh. Il tempo dichiarato per passare dal 10 all’80% è di 21 minuti.