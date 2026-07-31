La Ferrari 499P termina i test di Monza in modo fruttuoso

La Ferrari 499P ha mancato l’obiettivo più importante della stagione agonistica 2026 del FIA WEC: il successo alla 24 Ore di Le Mans. Dopo il tris messo a segno dal 2023 al 2025, l’Hypercar del “cavallino rampante” non è riuscita a guadagnare il gradino più alto del podio nella sfida della Sarthe di quest’anno.

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A Maranello si è fatto più pressante il bisogno di evolvere il modello, pensando soprattutto al prossimo campionato endurance. In quest’ottica vanno letti i recenti test all’Autodromo Nazionale di Monza. La sessione di collaudo, sui 5.793 metri del circuito brianzolo, è andata avanti per due giorni e si è chiusa ieri.

Al volante del prototipo emiliano si sono alternati i Campioni del Mondo in carica Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi, insieme a Miguel Molina: tutti protagonisti, con i compagni, degli equipaggi del team ufficiale Ferrari – AF Corse, che ha vinto il titolo costruttori dello scorso anno.

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In azione sul circuito italiano anche la Ferrari 499P impegnata nella stagione in corso, che ha svolto dei test di preparazione alla 6 Ore di Monza, cui toccherà il compito di abbassare il sipario sul calendario iridato 2026, nel prossimo mese di novembre.

Il programma di sviluppo della Hypercar del “cavallino rampante” ha fornito ai tecnici molte indicazioni utili, consegnando tanti dati su cui lavorare per affinare il prodotto. Varie le soluzione tecniche e aerodinamiche messe alla prova, per valutarne l’efficacia.

Foto Ferrari

È così iniziato un percorso progressivo che include la verifica in pista di varie opzioni progettuali e differenti configurazioni della Ferrari 499P, prima dell’omologazione finale prevista nei prossimi mesi.

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Le due giornate sono state preziose per iniziare a pesare la funzionalità di tutti gli interventi testati e per cercare di capire le strade migliori da intraprendere, come sottolinea Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti.

In attesa degli sviluppi futuri, non cala la concentrazione sul presente. La Ferrari 499P tornerà in azione nel FIA World Endurance Championship il 6 settembre, in occasione della Lone Star Le Mans, quinto atto della stagione in corso. Poi sarà il turno della 6 Ore del Fuji, in programma per domenica 27 settembre.

A mettere il cappello sul cartellone agonistico 2026 ci penseranno gli appuntamenti di Barcellona del 18 ottobre e di Monza dell’8 novembre, con due prove entrambe sulla distanza delle sei ore.

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Fonte | Ferrari