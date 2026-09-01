Peugeot 208 e 2008 diventano ancora più eleganti con la nuova serie speciale ENVY

Peugeot amplia la gamma di 208 e 2008 con la nuova ENVY Special Edition, un allestimento che parte dalla già ricca versione Allure e aggiunge una serie di dettagli estetici e dotazioni pensati per rendere i due modelli ancora più curati. La casa francese ha lavorato soprattutto su colori, cerchi, rivestimenti e comfort, mantenendo intatte le caratteristiche che hanno contribuito al successo commerciale delle due vetture.

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Peugeot 208 e 2008 ENVY puntano su stile e dotazioni

Una delle novità più evidenti riguarda le tinte della carrozzeria. La Peugeot 208 ENVY introduce il nuovo Verde Alvao, disponibile insieme a Giallo Agueda, Bianco Okenite, Grigio Artense, Grigio Selenio e Nero Perla Nera. Per la Peugeot 2008 ENVY debutta invece il Blu Nazare, affiancato da Blu Obsession e dalle altre colorazioni già presenti in gamma.

Le nuove tinte non comportano un sovrapprezzo e vengono abbinate ad alcuni dettagli specifici. Sulla 208 troviamo il tetto nero lucido a contrasto, mentre la 2008 riceve barre sul tetto nella stessa finitura. Anche i cerchi cambiano: la compatta utilizza i NOMA da 16 pollici, mentre il SUV monta i KARAKOY da 17 pollici. In entrambi i casi sono bicolore, diamantati e rifiniti in Black Mist.

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Il lavoro fatto da Peugeot continua all’interno dell’abitacolo. Le ENVY prendono in prestito dall’allestimento GT i sedili anteriori dal disegno più sportivo, rivestiti in Tremezzo a tre materiali. Le cuciture blu-verdi Opalite e il logo Peugeot stampato sui poggiatesta sono riservati a questa serie speciale.

La stessa tonalità Opalite compare anche sui pannelli delle portiere e sui braccioli. Davanti trova spazio inoltre un inserto nero lucido con una grafica serigrafata dedicata. A completare l’ambiente ci sono le soglie anteriori in alluminio con logo Peugeot.

La 208 ENVY aggiunge anche il rivestimento del tetto Black Mistral e un sistema di illuminazione a LED che comprende luci di cortesia anteriori, luci di lettura posteriori e specchietti di cortesia illuminati.

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Sul fronte della dotazione, entrambe le versioni ricevono di serie il sistema di accesso e avviamento senza chiave e la telecamera posteriore ad alta definizione. La Peugeot 2008 ENVY aggiunge anche un pianale del bagagliaio regolabile su due livelli, soluzione utile per organizzare meglio il vano di carico in base alle esigenze.