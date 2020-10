DS Aero Sport Lounge: la concept car con tante tecnologie a bordo

La nuova DS Aero Sport Lounge realizzata da DS Automobiles ha l’obiettivo di mostrare il futuro di cui il brand francese è già protagonista grazie alle tecnologie di ultima generazione già presenti sui modelli attuali.

Sotto il cofano dell’Aero Sport Lounge si nasconde un motore 100% elettrico capace di sviluppare una potenza di ben 650 CV (500 kW). A questo è stato abbinato una batteria di nuova generazione da 110 kWh che riesce a superare i 650 km di autonomia massima.

DS Aero Sport Lounge: motore elettrico da 650 CV e scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi

La nuova DS Aero Sport Lounge rappresenta il risultato di tecnologie ereditate dall’esperienza in Formula E. Ciò viene dimostrato anche dall’accelerazione che avviene in soli 2,8 secondi da 0 a 100 km/h. A livello estetico, la concept car della casa automobilistica francese vanta una calandra costituita da una cornice con la scritta luminosa DS Automobiles.

Dietro il vetro in materiale composito sono stati installati dei sensori che leggono la strada e forniscono molte informazioni preziose per il conducente. Sui lati possiamo vedere i proiettori DS Matrix LED Vision abbinati a luci diurne e alle bande luminose DS Light Veil che preannunciano la futura firma del marchio francese.

All’interno del concept, ogni passeggero può contare su un display personale in cui impostare i parametri di climatizzazione e comfort preferiti. Oltre a questo, ci sono degli schermi aggiuntivi posizionati lateralmente che fungono da specchietti retrovisori. Tutti gli elementi necessari alla guida vengono proiettati sul parabrezza grazie alla realtà aumentata (AR).

Nel poggiagomito posto tra i sedili anteriori sono stati implementati dei sensori che rilevano il singolo movimento mentre dei piccoli altoparlanti ad ultrasuoni danno impulso ad un’onda che genera la sensazione di spostare una massa solida. Infine, la DS Aero Sport Lounge dispone di Iris, l’intelligenza artificiale con cui è possibile controllare tutto grazie alla propria voce.

