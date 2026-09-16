Leapmotor svela il suo futuro: nuova piattaforma, batterie evolute e guida assistita sempre più avanzata

Leapmotor continua a crescere e adesso prova anche a far capire quale sarà la direzione dei prossimi anni. Durante il Technology Day 2026, il marchio cinese ha mostrato una serie di novità che finiranno gradualmente sulle sue future auto. Si tratta di un insieme di soluzioni che riguardano praticamente tutto: base tecnica, elettronica, batterie, motori e sistemi di assistenza alla guida.

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Leapmotor prepara una nuova generazione di modelli

Tra le novità più importanti c’è LEAP 5.0, la nuova base che verrà utilizzata per i modelli di prossima generazione. Uno degli obiettivi è sfruttare meglio lo spazio, così da offrire abitacoli più ampi senza far crescere troppo le dimensioni esterne delle auto. I primi modelli dovrebbero arrivare nel corso del 2027.

Leapmotor sta lavorando anche per semplificare tutta la parte elettronica. Con Clover 5.0, il marchio vuole ridurre il numero di centraline separate e concentrare molte più funzioni in un unico sistema. Questo dovrebbe rendere più semplice anche aggiornare le auto nel tempo, senza dover intervenire ogni volta sull’hardware.

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Un altro passo avanti riguarda le batterie. Con CTC 3.0, Leapmotor continua a integrare sempre di più il pacco batterie nella struttura della vettura, con l’obiettivo di ridurre peso, ingombri e numero di componenti. Accanto alle elettriche pure, il costruttore ha mostrato anche un nuovo sistema ibrido multimodale, segno che non vuole puntare su una sola tecnologia.

Grande attenzione anche alla guida assistita. Leapmotor sta preparando un sistema più evoluto, capace di leggere meglio quello che succede intorno alla vettura e di reagire in maniera più naturale nelle situazioni di traffico. La parte interessante è che queste funzioni non dovrebbero restare confinate ai modelli più costosi, ma arrivare progressivamente anche sulle gamme inferiori.

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Ovviamente il tutto è assai interessante anche per Stellantis. La collaborazione tra l’azienda di Antonio Filosa e la casa cinese infatti riguarda anche tecnologie, componenti e soluzioni che potrebbero diventare sempre più interessanti per i marchi del gruppo.

Leapmotor, intanto, continua ad aumentare vendite e presenza internazionale. Più il marchio crescerà, più il rapporto con Stellantis potrebbe diventare importante non solo sul piano commerciale, ma anche nello sviluppo delle future auto.