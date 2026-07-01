Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition: 200 esemplari per vivere la Dolce Vita elettrica

FIAT e Vilebrequin tornano a incontrarsi nel segno dell’estate, dello stile e della leggerezza. Da questa collaborazione nasce la nuova Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition, una serie speciale che reinterpreta lo spirito della Riviera con un linguaggio contemporaneo e introduce una novità importante per la gamma: la nuova carrozzeria chiusa della Topolino, arricchita da un tetto apribile in tela.

Advertisement

FIAT e Vilebrequin firmano una Topolino elettrica esclusiva da 200 unità, con tetto apribile, dettagli nautici e stile estivo ispirato alla Riviera

È una silhouette diversa, più protettiva ma ancora profondamente legata all’idea di libertà che accompagna la piccola elettrica di casa FIAT. La nuova configurazione permette di vivere la Topolino in modo più versatile, mantenendo quel carattere mediterraneo che l’ha resa subito riconoscibile. Il tetto in tela apribile diventa il dettaglio che cambia l’atmosfera di bordo: chiuso quando serve maggiore riparo, aperto quando si vuole respirare l’aria dell’estate.

La collaborazione con Vilebrequin, marchio francese simbolo di beachwear di lusso e raffinatezza balneare, prosegue dopo il successo della prima Collector’s Edition. Anche questa nuova versione nasce da un immaginario preciso: giornate al mare, strade assolate, spostamenti brevi, colori chiari e quella voglia di muoversi senza fretta che appartiene alle località di villeggiatura più iconiche.

Advertisement

La Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition sarà prodotta in appena 200 unità tra Italia e Francia, un numero che ne sottolinea il carattere esclusivo. Il design esterno richiama il mondo nautico attraverso una livrea bicolore dedicata, pulita ed elegante, impreziosita dall’iconico logo della tartaruga Vilebrequin sulla porta lato guida. Un dettaglio piccolo ma molto riconoscibile, capace di raccontare subito l’identità di questa edizione speciale.

A rafforzare il richiamo alla Dolce Vita c’è anche il portapacchi posteriore cromato, elemento pratico ma soprattutto scenografico, perfettamente in linea con l’immagine di una microcar pensata per accompagnare l’estate con naturalezza. Non una vettura che vuole apparire imponente, ma un oggetto di mobilità leggero, curato e immediatamente evocativo.

Advertisement

L’abitacolo segue la stessa ispirazione. Gli interni puntano su tonalità luminose e dettagli coordinati, con sedili bianchi impreziositi dai loghi Vilebrequin blu e cuciture abbinate. La Dolcevita Box, il vano portaoggetti che caratterizza l’ambiente interno, è rivestita con il motivo iconico del brand, mentre le cinture bianche e i tappetini dedicati d’ispirazione nautica completano un insieme che guarda al mondo dello yachting e dell’eleganza da spiaggia.

Più che una semplice edizione speciale, questa Topolino sembra pensata per trasformare ogni tragitto breve in un piccolo rito estivo. Il suo linguaggio non parla soltanto di mobilità elettrica, ma anche di atmosfera, piacere, design e tempo vissuto con più leggerezza. È una vettura che invita a rallentare, a scegliere percorsi semplici, a riscoprire il gusto degli spostamenti quotidiani senza rumore e senza emissioni allo scarico.

Advertisement

Con questa nuova versione, FIAT amplia la famiglia Topolino e rafforza il proprio ruolo nel mondo della micromobilità elettrica, puntando su un prodotto che unisce innovazione e desiderabilità. In Italia, la Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition è disponibile da luglio con un prezzo promozionale di 12.550 euro, oppure tramite finanziamento Stellantis Financial Services Italia con canone mensile a partire da 99 euro.