Opel Kadett spegne 85 candeline

Gli anni 30 sono stati per Opel un periodo di grande vitalità aziendale. 85 anni fa, nel 1935, la casa automobilistica tedesca presentò due nuovi modelli destinati ad influenzare notevolmente i suoi futuri progetti: la Olympia e la P4.

La prima era un’auto rivoluzionaria in quanto è stata la prima vettura tedesca costruita in serie con una carrozzeria autoportante interamente in acciaio. Inizialmente equipaggiata con un motore 1.3 da 26 CV, in soli due anni la Olympia fu prodotta in oltre 80.000 esemplari al prezzo di 2500 marchi ciascuno.

Opel Kadett

Opel Kadett: la prima vettura fu presentata il 4 dicembre del 1935

L’Opel P4, invece, veniva proposta ad un prezzo particolarmente basso (inizialmente a 1650 marchi e successivamente a 1450 marchi) e montava un quattro cilindri da 1.1 litri. Secondo il marchio di Stellantis, la P4 era un’ottima utilitaria ed era la sua risposta alla richiesta di avere sul mercato una vettura per tutti.

La Opel Kadett rappresentò una felice sintesi di questi due modelli. Dalla Olympia ereditava la modernità generale del progetto e l’idea della carrozzeria autoportante mentre dalla più economica e tradizionale P4 riprendeva il concetto di vettura utilitaria e il motore da 1073cc.

La prima Kadett fu presentata in anteprima il 4 dicembre del 1935 alla fine di un anno nel corso del quale la casa automobilistica tedesca aveva già prodotto 120.293 auto. La Opel Kadett vantava una carrozzeria compatta e leggera che veniva proposta sul mercato tedesco nelle versioni berlina a due porte e cabriolet. La variante berlina a quattro porte era invece riservata all’esportazione.

La vettura nacque unendo il meglio della Olympia e della P4

La sua linea ricordava quella della Opel Olympia con parafanghi anteriori e fari parzialmente inseriti nella carrozzeria, due finestrini laterali e un bagagliaio integrato, all’esterno del quale era agganciata la ruota di scorta.

L’alta mascherina anteriore era però più dritta ed inserita in modo più armonico con il frontale. La griglia era spezzata verticalmente da una modanatura cromata che conteneva il logo con la dicitura Opel Kadett. Sopra di essa, in corrispondenza del cofano motore, spiccava la riproduzione stilizzata del dirigibile Zeppelin che in quegli anni era diventato praticamente il marchio di Opel.

Sotto il cofano fu implementato un motore a quattro cilindri in linea da 1.1 litri a corsa lunga con distribuzione a valvole laterali in grado di sviluppare 23 CV di potenza. Disposto longitudinalmente all’interno del vano, trasmetteva la potenza alle ruote posteriori tramite un cambio a 3 marce e un albero di trasmissione centrale.

La sospensione anteriore era indipendente tipo Dubonnet con molle elicoidali incapsulate mentre quella posteriore era a ponte rigido con balestre longitudinali semi-ellittiche. I quattro freni a tamburo con comando idraulico erano alloggiati all’interno delle ruote in acciaio da 16”.

La prima Kadett del 1936 raggiungeva una velocità massima di 98 km/h e percorreva 100 km con 7,5 litri di benzina. Se ciò non bastasse, il pubblico tedesco accolse subito molto bene la vettura anche per il suo prezzo davvero contenuto di soli 2100 marchi.

La Kadett fu un successo, anche grazie al suo prezzo contenuto

Nel 1938, Opel presentò un’edizione parzialmente rinnovata dell’auto. La nuova serie manteneva praticamente la stessa meccanica della precedente ma la linea esterna era stata più arrotondata ed era molto simile alla Olympia.

La nuova Opel Kadett si riconosceva esternamente dal modello del 1936 per la mascherina non più diritta bensì arrotondata lateralmente e caratterizzata da quattro elementi cromati trasversali e uno verticale.

La gamma era costituita da quattro diverse versioni: berlina a due porte al prezzo di soli 1795 marchi, berlina Special a due o a quattro porte al prezzo di 2100 e 2350 marchi e cabriolet a 2150 marchi. Nell’ottobre del 1940, Opel dovette interrompere la produzione automobilistica a causa della Seconda Guerra Mondiale ormai alle porte. Nonostante ciò, dallo stabilimento di Rüsselsheim erano già uscite 107.608 Opel Kadett.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI