Finali Mondiali Ferrari 2026: scopri tutte le anime dell’evento di Barcellona

Procede a passo spedito la marcia di avvicinamento alle Finali Mondiali Ferrari 2026, che si apprestano a scrivere il 34° anniversario dell’evento. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 17 al 22 novembre. Quest’anno, per la prima volta, ad offrire la cornice espressiva ci penserà il Circuit de Barcelona-Catalunya.

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Si profila un debutto coi fiocchi a Barcellona (Spagna), dove la passione non farà difetto. I fan sono pronti a tuffarsi nella magia della manifestazione, che inebria pure i collezionisti e i piloti. Tra poche ore il set entrerà nelle fasi operative.

Legate soprattutto al Ferrari Challenge, le Finali Mondiali Ferrari hanno progressivamente ampliato i propri confini, trasformandosi in una festa di straordinario splendore. Questo rendez-vous unisce in un unico luogo e momento tutta la magia del “cavallino rampante“, portando in pista vetture leggendarie, protagonisti delle competizioni internazionali e tutti gli esclusivi programmi non competitivi di Corse Clienti.

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L’approdo, per la prima volta, al Circuit de Barcelona-Catalunya, riporta l’evento fuori dall’Italia dopo dieci anni. Sulla pista spagnola si annuncia un’edizione dal forte valore emotivo. Il Ferrari Show del pomeriggio di domenica 22 novembre sarà la summa dello spettacolo. Questo momento è il più atteso delle Finali Mondiali Ferrari 2026. Possiamo vederlo come una sigla di chiusura, al suono del rombo dei motori, con l’adrenalina della velocità e il fascino di vetture che hanno scritto pagine indimenticabili della storia dell’automobilismo.

Protagoniste dello spettacolo saranno le monoposto storiche di Formula 1, le altre vetture impegnate nelle attività non competitive del marchio, le GT e le Hypercar. La loro azione in pista, a Barcellona, saprà scaldare il cuore del pubblico, al ritmo delle vibranti emozioni che solo il “cavallino rampante” sa regalare. Segue un elenco degli appuntamenti del weekend.

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Club Competizioni GT

Foto Ferrari

Oltre trenta “rosse” entreranno in azione nell’ambito di questo gruppo al Circuit de Barcelona-Catalunya. Si tratta di modelli che rappresentano varie generazioni di Ferrari da competizione, dalle 360 GTC e 430 GTC alle 458 Italia, 488 GT3 e 488 GTE, fino alle più recenti 296 GT3.

Questa sessione sarà impreziosita da una prima assoluta: la 296 GT Modificata, presentata a Budapest durante i Ferrari Racing Days, che sfilerà per la prima volta in pista in occasione delle Finali Mondiali Ferrari.

Ferrari XX Programme

Foto Ferrari

Oltre 40 Ferrari XX esprimeranno il loro vigore prestazionale fra i cordoli della pista di Barcellona. Si tratta di vetture laboratorio, pensate per clienti-collaudatori, che in oltre un quarto di secolo di vita hanno raccolto un grande successo. Queste “rosse” sono un’espressione distintiva della ricerca tecnologica e delle prestazioni sviluppate a Maranello.

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Alle Finali Mondiali Ferrari 2026 si potranno ammirare tutte insieme, dalla FXX alla FXX-K, fino alle rispettive evoluzioni e alla famiglia 599XX. Lo schieramento riunirà diverse generazioni di vetture concepite per esplorare nuove frontiere in termini di aerodinamica, potenza ed efficienza. Sono modelli estremi, accomunati da un approccio progettuale che pone al centro la massima prestazione e l’innovazione ingegneristica.

Sport Prototipi Clienti

Foto Ferrari

Alle Finali Mondiali Ferrari di Barcellona il pubblico e gli altri protagonisti potranno ammirare oltre 20 esemplari di 499P Modificata. Questa vettura, che concede ai clienti le emozioni della Hypercar vincitrice di 3 edizioni della 24 Ore di Le Mans, sarà tra le protagoniste dell’evento spagnolo. Lo schieramento porterà in pista lo spirito delle competizioni endurance Ferrari attraverso un’attività dedicata alla guida non competitiva.

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La 499P Modificata, pur condividendo con la sorella da competizione una comune origine tecnica, presenta caratteristiche e soluzioni specifiche, concepite per offrire un’esperienza di guida esclusiva e coinvolgente. Più elevata dell’Hypercar da endurance la potenza, non dovendo sottostare in questa veste ai limiti regolamentari del campionato FIA WEC.

Ferrari F1 Clienti

Foto Ferrari

Questa presenza si appresta a segnare uno dei momenti clou delle Finali Mondiali Ferrari 2026. A Barcellona torneranno in pista varie monoposto che hanno scritto alcune delle pagine più significative della storia della Scuderia Ferrari. Il programma F1 Clienti porterà sul tracciato catalano 14 bolidi da Gran Premio, dando vita a un viaggio attraverso epoche diverse della storia sportiva del “cavallino rampante”.

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Interessante il campionario, che spazia dalla F1-91 alla F399, fino alle leggendarie F2000 e F2004, passando per la F60 e la SF70H. Per i loro fortunati owner l’invidiabile opportunità di riscoprire le emozioni e le sensazioni di guida delle Ferrari di Formula 1.

Display Area

Foto Ferrari

Degna di nota, in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2026, sarà anche la Display Area, ricavata all’interno del paddock. Qui sarà possibile ammirare oltre 30 vetture straordinarie della casa di Maranello, con pezzi storici di sublime valore. L’interesse maggiore sarà guadagnato dalle Sport e dalle GT dell’era romantica, ma anche le altre non saranno da meno.

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Il percorso consentirà di vivere un tuffo nelle diverse anime del “cavallino rampante”, con tante sorprese da scoprire, in un quadro dove le auto da corsa si uniranno a quelle stradali, per raccontare la storia sportiva, l’innovazione tecnologica e la continua ricerca delle prestazioni di Maranello.

La Display Area offrirà l’occasione di ammirare da vicino vetture appartenenti a mondi diversi, accomunate dall’inconfondibile DNA Ferrari. Questi gli orari di apertura: da mercoledì 18 a sabato 21 novembre, dalle 9:00 alle 18:00; domenica 22 novembre, dalle 9:00 alle 16:00.

Ferrari Challenge

Foto da profilo Facebook Ferrari

Il momento sportivo principale delle Finali Mondiali Ferrari 2026, anche sul Circuit de Barcelona-Catalunya, sarà rappresentato dalle prove conclusive del campionato monomarca del “cavallino rampante”. I round delle serie continentali prenderanno forma secondo questo calendario:

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Mercoledì 18 novembre – Prove libere e qualifiche di Gara 1 del Ferrari Challenge Europe e North America.

Giovedì 19 e venerdì 20 novembre – Gara 1 e Gara 2 per assegnare gli ultimi verdetti delle serie continentali Trofeo Pirelli e Coppa Shell.

Sabato 21 novembre – Sessioni di qualifica per stabilire le griglie di partenza delle Finali Mondiali.

Domenica 22 novembre – Sfide decisive per l’assegnazione dei titoli iridati sulle 296 Challenge.

09:55 Finale Mondiale Coppa Shell AM 30′ + 1 giro

12:10 Finale Mondiale Coppa Shell 30′ + 1 giro

14:25 Finale Mondiale Trofeo Pirelli & Trofeo Pirelli AM 30′ + 1 giro

15:30 Owners Parade in pista 20′

16:00 Ferrari Show e foto ufficiale di chiusura – Gran finale

Fonte | Ferrari