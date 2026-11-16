Lancia Ypsilon Turbo 100, il benzina con cambio manuale è la novità che mancava?

Lancia Ypsilon Turbo 100 porta a 22.700 euro il prezzo d’ingresso della gamma. È la versione a benzina, con un motore turbo da 100 CV e il cambio manuale. Con la rottamazione si può scendere a 18.200 euro, scegliendo un esemplare in pronta consegna da immatricolare entro il 26 novembre 2026.

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Lancia Ypsilon Turbo 100: l’evoluzione della gamma con la motorizzazione a benzina

La Ypsilon mantiene una lunghezza di 4,08 metri. Per chi guida, il cambiamento riguarda soprattutto l’esperienza al volante: l’auto è dotata di frizione e le marce si inseriscono manualmente, tramite un cambio a sei rapporti. Sotto il cofano trova posto un motore 1.2 turbo da 100 CV. Si tratta della versione più accessibile di una gamma che comprende anche motorizzazioni ibride ed elettriche, arrivando fino ai 280 CV della versione HF.

E per quanto riguarda i consumi? Secondo il ciclo combinato WLTP, Lancia dichiara circa 19,2 chilometri per litro, ovvero poco più di cinque litri ogni 100 chilometri. Si tratta del dato di omologazione. In condizioni reali, un percorso urbano, caratterizzato da semafori e ripartenze, darà un risultato diverso rispetto a quello ottenuto su una strada extraurbana percorsa a velocità costante.

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Da ferma, quando le condizioni lo consentono, il sistema Start&Stop spegne il motore, riavviandolo al momento di ripartire. Il costruttore dichiara inoltre un tempo di 10,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

Il motore e il cambio sono identici su tutti e tre gli allestimenti. Già nella versione base, la Ypsilon offre cerchi da 16 pollici, fari anteriori automatici «Full LED» e luci posteriori che si ispirano a quelle della Stratos. L’allestimento LX aggiunge cerchi diamantati da 17 pollici e sedili in velluto riciclato. La versione HF Line è pensata per chi predilige un look più sportivo, pur mantenendo la stessa potenza delle altre due varianti.

Per usufruire dello sconto di 4.500 euro, è necessario rottamare un veicolo omologato fino alla normativa Euro 5. L’offerta è valida per i veicoli in pronta consegna, immatricolati entro e non oltre il 26 novembre 2026. Sia il prezzo di listino che quello scontato si intendono al netto dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) e del contributo ambientale (PFU).

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Lancia propone inoltre un’offerta di finanziamento a 199 euro al mese, a tasso zero e senza anticipo, segnalando anche un vantaggio fiscale sulla tassa automobilistica per l’anno 2027. Per chi sta valutando anche la versione ibrida, un primo confronto può basarsi sul prezzo effettivo, incentivo alla rottamazione incluso. Un secondo confronto avviene invece alla guida, durante gli spostamenti quotidiani: è in questo contesto che si può capire se si preferisce il cambio manuale, specialmente quando il traffico impone frequenti soste e ripartenze.