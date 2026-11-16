Stellantis vince il Premio Barsanti e Matteucci, dai motori FIRE alla nuova era della propulsione

Stellantis ha ricevuto il XXV Premio Internazionale Barsanti e Matteucci, un riconoscimento con cui la città di Pietrasanta celebra l’innovazione nel settore della mobilità. A ritirare il premio è stato Aldo Marangoni, vicepresidente responsabile dei motori all’interno del gruppo. Per l’occasione, ha ripercorso quarant’anni di carriera attraverso alcuni dei progetti da lui guidati: dai motori FIRE alle applicazioni sportive per Abarth, fino alle motorizzazioni sviluppate per funzionare anche a etanolo in Brasile.

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Stellantis: dai motori FIRE alle nuove tecnologie di propulsione

Il premio porta il nome di Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, che nell’Ottocento lavorarono insieme a uno dei primi motori a combustione interna. A istituirlo sono stati il Comune di Pietrasanta e il Rotary Club Viareggio Versilia, in collaborazione con Bosch. Il riconoscimento ha il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e dell’Università di Pisa.

Nel suo intervento, Marangoni è partito dai motori FIRE, nati in Fiat e poi arrivati sulle auto vendute in diversi mercati. Ha ricordato l’evoluzione del common rail, che ha permesso di dosare con più precisione il gasolio iniettato nel motore, e il lavoro sui propulsori sportivi di Abarth. In Brasile, la sfida è stata diversa: grazie ai motori FlexFuel, gli automobilisti possono scegliere, al momento del rifornimento, tra benzina ed etanolo. Il suo racconto è giunto fino all’Hurricane 4, una delle motorizzazioni più recenti del gruppo.

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«Il vero valore dell’innovazione risiede nella capacità di trasformarla in soluzioni concrete, di industrializzarla e di renderla accessibile a milioni di persone», ha dichiarato Marangoni. Si tratta di un aspetto del lavoro raramente percepito da chi acquista un veicolo.

Prima che una soluzione arrivi nelle concessionarie, è necessario individuare il modo di produrla in serie e di adattarla ai modelli e ai mercati a cui è destinata. Oggi, questo lavoro riguarda anche i veicoli ibridi e quelli completamente elettrici. Secondo i dati comunicati da Stellantis, il gruppo ha dominato le vendite di auto ibride nei trenta mercati europei presi in esame durante i primi nove mesi del 2026.

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In Nord America, l’azienda punta inoltre sulla tecnologia REV per i suoi grandi SUV e pick-up. Le ruote sono azionate da un sistema elettrico, mentre un motore termico genera energia a bordo quando necessario, estendendo così l’autonomia. Per chi percorre lunghe distanze, ad esempio con un pick-up utilizzato anche per scopi professionali, ciò significa poter proseguire il viaggio quando il livello di carica diminuisce, facendo rifornimento di carburante lungo il percorso.