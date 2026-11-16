Opel GSE 27FE, a Madrid il primo faccia a faccia con gli avversari

Opel scende in pista a Jarama per un primo confronto con gli altri team del campionato del mondo ABB FIA di Formula E. Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, sul circuito alle porte di Madrid, la Opel GSE 27FE girerà insieme alle altre monoposto GEN4. Dopo mesi trascorsi tra simulatore, galleria del vento, banchi prova e test privati, la squadra avrà finalmente un termine di paragone diretto per valutare il proprio livello di preparazione. Per Opel, si tratta anche di un ritorno sul tracciato dove, lo scorso marzo, il marchio aveva annunciato il proprio impegno nel campionato.

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Opel GSE Formula E: 18 ore in pista prima del debutto

Il programma prevede 18 ore di test, suddivise nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Ogni giornata sarà articolata in due sessioni da tre ore ciascuna. Per Jörg Schrott, direttore di Opel Motorsport e responsabile del team, si tratta del primo vero banco di prova su larga scala per la squadra. Inizialmente, la priorità è stata garantire l’affidabilità della vettura; in seguito, il lavoro si è concentrato sulle prestazioni. Ora si tratta di verificare come l’auto e il team reagiscano in condizioni reali, gestendo il traffico, le decisioni dal muretto dei box e il ritmo tipico di una gara.

In pista scenderanno due piloti dai percorsi molto differenti. Mitch Evans, forte di dieci stagioni in Formula E, ha scelto il numero 4, quello con cui ha esordito nelle competizioni. Théo Pourchaire, alla sua prima esperienza nei test pre-campionato in questa categoria, sarà al volante della monoposto numero 12. Il pilota francese ha invertito le cifre del suo numero portafortuna, il 21, per segnare l’inizio di un nuovo capitolo. Per lui, Jarama rappresenterà anche l’occasione di trovarsi in pista insieme a tutti gli altri concorrenti, dopo aver girato finora esclusivamente nel corso di test privati.

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Mercoledì e venerdì, i team simuleranno i due nuovi formati di gara. Il primo è l’E-Prix, che prevede una sosta obbligatoria per la ricarica della batteria; il secondo è l’E-Prix Unleashed, di durata inferiore. Evans ha spiegato che gareggiare a stretto contatto con gli avversari consentirà di affrontare problematiche difficili da risolvere al simulatore: qual è il momento opportuno per attaccare? In quale fase della corsa conviene risparmiare energia? Le simulazioni serviranno inoltre a capire come tali scelte variano nel passaggio da un formato all’altro.

Il circuito di Jarama costituisce l’unica sessione di test che vede riuniti tutti i team prima dell’inizio della stagione. Al termine delle prove, le monoposto e le attrezzature partiranno alla volta di Città del Messico, dove il campionato del mondo prenderà il via il 16 gennaio 2027 presso l’Autódromo Hermanos Rodríguez. Inizialmente, la gara inaugurale era prevista a Gedda, ma è stata successivamente rinviata.

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Per Opel, Madrid rappresenterà dunque l’ultima opportunità per testare partenze, strategie e procedure confrontandosi con il resto dello schieramento, prima che il lavoro svolto durante questi test si traduca in risultati concreti in gara.