Citroën C3, l’elettrica triplica le vendite e conquista la vetta del segmento B in Germania

La Citroën ë-C3 ha scalato la classifica tedesca delle elettriche di segmento B. Tra gennaio e ottobre 2026 ha raggiunto 8.555 immatricolazioni, conquistando il primo posto con una quota del 6,8%, secondo i dati Statnet diffusi da Citroën. Nello stesso periodo del 2025 era ottava, con 2.863 esemplari e il 4,6% del segmento. In un anno le immatricolazioni sono quasi triplicate e la compatta francese ha guadagnato sette posizioni.

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Citroën ë-C3, l’elettrica traina la crescita della gamma in Germania

A leggere il risultato come un segnale per le elettriche più accessibili è Thomas Goldboom, amministratore delegato di Citroën Germania. Secondo il manager, il passaggio dall’ottavo al primo posto mostra che la ë-C3 riesce a portare l’auto a batteria alla portata di più clienti. Goldboom ha richiamato anche il contributo della ë-C3 Aircross, che allarga l’offerta a chi cerca un SUV compatto.

La crescita si vede anche considerando la C3 con tutte le motorizzazioni. Nei primi dieci mesi dell’anno il modello ha totalizzato 13.327 immatricolazioni, circa il 37% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Nella classifica complessiva del segmento B tedesco, che comprende anche le vetture con motore termico, la C3 è salita dal 22° al 13° posto e ha portato la propria quota dall’1,7% al 2,3%.

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Il peso dell’elettrica si capisce mettendo insieme i due dati. Delle 13.327 C3 immatricolate in Germania tra gennaio e ottobre, quasi due su tre erano ë-C3. La versione a batteria ha aggiunto 5.692 immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2025, un incremento superiore a quello dell’intera gamma. Sommando i risultati delle altre motorizzazioni, infatti, le immatricolazioni sono diminuite.

Anche la Citroën ë-C3 Aircross ha accelerato. A fine ottobre contava 4.040 immatricolazioni, contro le 1.122 dello stesso periodo dell’anno scorso, con una crescita di circa il 260%. Quel risultato vale il 15° posto tra le elettriche di segmento B in Germania e una quota del 3,2%. Insieme, la ë-C3 e la ë-C3 Aircross hanno superato le 12.500 immatricolazioni nei primi dieci mesi, con l’utilitaria a fare la parte più consistente e il SUV compatto a registrare l’aumento percentuale maggiore.