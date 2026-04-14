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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio NRING, all’asta uno dei 12 esemplari

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio NRING: solo 108 esemplari prodotti, 12 con guida a destra. Storia, numeri e valore di un’edizione speciale.

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A quasi dieci anni di distanza, quel giro al Nürburgring non smette di fare effetto. Quella Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio demoliva ogni certezza sul modo in cui si costruisce, e si guida, una berlina sportiva. Non era uno stile tedesco, non era ingegneria svizzera, era semplicemente Alfa Romeo, e bastava.

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Il record della Giulia aprì una strada che lo Stelvio Quadrifoglio percorse quasi subito, replicando l’impresa nella categoria SUV. In un colpo solo, un marchio che fino a poco prima campava su MiTo e Giulietta si ritrovava con due primati assoluti sul circuito più temuto del mondo. Qualcuno borbottò che i tempi li cronometrava l’Alfa Romeo con le proprie auto. Chi le ha guidate, però, sa che quelle Quadrifoglio erano messe a punto in modo maniacale, e velocissime sul serio.

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Per celebrare i record arrivarono le edizioni speciali NRING, 216 esemplari in totale, 108 per ciascuna variante, numero non casuale, era l’anno del 108esimo anniversario del marchio. Chi si aspettava livree fiammeggianti e allestimenti da corsa rimase sorpreso: l’unica tinta disponibile era il Grigio Circuito, colore esclusivo, sobrio, quasi severo. Le cose più estreme erano riservate alla GTA.

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Quello che le NRING offrivano era comunque sostanziale. Freni carboceramici, sedili a guscio Sparco, inserti in fibra di carbonio. Non una trasformazione radicale, ma aggiornamenti che giustificavano i 20.000 euro (e passa) di sovrapprezzo richiesti ai clienti più fedeli. E in grigio con interni in carbonio e dettagli rossi, entrambe le Alfa erano, e restano, oggetti di straordinaria coerenza estetica.

L’esemplare qui in questione è il numero 97 dei 108 prodotti, anno 2019, con soli 15.000 km sul groppone. Una delle dodici Giulia NRING con guida a destra mai costruite, meno delle GTA con volante a destra in circolazione, per capirci. Trattata da collezione fin dal primo giorno.

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Lanciata a oltre 90.000 euro, oggi è proposta a un prezzo di 74mila euro, cifra al di sotto di quella di una Giulia Quadrifoglio standard di ultima generazione con 520 CV e differenziale aggiornato. La logica direbbe di scegliere quella. Ma chi compra una NRING non sta seguendo la logica: sta comprando un colore, un numero di serie, e il diritto di dire di possedere un pezzo del video onboard più iconico della storia recente di Alfa Romeo.

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ARGOMENTI: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio