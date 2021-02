Citroën C6 poteva avere una versione ibrida e a trazione integrale

Citroën C6 è stata la berlina di punta del marchio francese, prodotta tra il 2006 e il 2012. La forma originale e senza tempo attira l’attenzione anche oggi, e il massimo comfort e le attrezzature ricche per quei tempi sono state particolarmente apprezzate dai fan del marchio.

Nel 2009, sui media era circolata l’indiscrezione secondo cui Citroën stava sviluppando una trasmissione ibrida per la sua ammiraglia, combinando un motore HDi con un motore elettrico. Le emissioni di CO2 dovevano essere di soli 100 g / km. “PSA Peugeot Citroën ha un eccellente design di trasmissione ibrida diesel che è montato su diversi modelli per ridurre i costi operativi. La Citroën C6 Hybrid, altamente aerodinamica ed economica, sarà probabilmente presentata al Salone di Francoforte a settembre ”, scrisse la rivista automobilistica norvegese Tekniikan Maailma.

L’auto doveva essere equipaggiata con la trazione Hybrid4, che avrebbe consentito la guida in modalità ibrida ed elettrica al 100%, caricando in condizioni di funzionamento ottimali del motore diesel. In una berlina grande e pesante, sarebbe stata un’ottima idea ridurre il consumo di carburante e migliorare le prestazioni.

Alla fine, Citroën ha abbandonato ,l’idea di lanciare una Citroen C6 ibrida, forse a causa della necessità di importanti modifiche al design della parte posteriore del telaio che avrebbero comportato costi eccessivi. Le vendite della C6 sono state inferiori alle aspettative e la berlina ibrida non è mai stata costruita, il che è un peccato.

