Stellantis, la piattaforma Smart Car debutta a Kenitra con Fiat Grizzly e Grizzly Fastback

A Kenitra prende forma un nuovo capitolo della presenza industriale di Stellantis in Marocco. Nello stabilimento è partita la produzione dei modelli basati sulla piattaforma Smart Car, destinata a diventare uno dei punti di riferimento della strategia del gruppo tra Medio Oriente e Africa.

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Stellantis avvia a Kenitra la produzione della Smart Car con Fiat Fastback e Grizzly

L’avvio è stato celebrato il 15 luglio 2026 con una cerimonia alla quale hanno partecipato il ministro dell’Industria e del Commercio, Riadh Mezouar, rappresentanti delle istituzioni e dirigenti dell’azienda. Ma, oltre ai discorsi ufficiali, l’evento ha mostrato soprattutto quanto sia cambiato il sito di Kenitra. Nato come polo per l’assemblaggio, oggi riunisce anche la produzione di motori e diverse attività legate alla micromobilità.

Sulle linee marocchine arriveranno per prime Fiat Grizzly e Fiat Grizzly Fastback. Sono due modelli costruiti sulla stessa base, ma con un’impostazione diversa. La Grizzly Fastback punta su un profilo più sportivo e su uno stile meno tradizionale, mentre la Grizzly è stata pensata come un SUV più spazioso e pratico.

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Medio Oriente e Africa formano un’area enorme, dove cambiano rapidamente condizioni stradali, disponibilità economiche, abitudini di guida e infrastrutture. Un modello adatto a una grande città del Golfo non deve necessariamente rispondere alle stesse esigenze di chi vive in un’area rurale del Nord Africa.

Anche per questo Stellantis ha deciso di proporre Grizzly Fastback e Grizzly con motorizzazioni differenti, comprese versioni a combustione interna ed elettriche. In alcune città le auto a batteria stanno conquistando spazio, ma altrove le colonnine sono ancora poche e le distanze da percorrere rendono più pratici i motori tradizionali. Prezzo, consumi, manutenzione e affidabilità restano elementi decisivi per una parte consistente della clientela.

L’arrivo sul mercato dei due modelli è previsto dal quarto trimestre del 2026. Samir Cherfan, direttore operativo di Stellantis per Medio Oriente e Africa, ha collegato il progetto al piano FastLane 2030, che punta a rendere la produzione regionale più competitiva e meno dipendente da forniture lontane.

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A Kenitra, quindi, non cresceranno soltanto i volumi. Stellantis vuole coinvolgere sempre più aziende marocchine nella realizzazione di componenti e servizi, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 un tasso di integrazione locale del 75%.