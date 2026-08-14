Stellantis accelera sull’economia circolare in Brasile: ricambi usati, e-commerce e nuova rete di vendita

Stellantis continua a spingere sull’economia circolare in Sud America e porta a ReciclaAuto 2026 uno dei progetti più concreti sviluppati negli ultimi anni. Protagonista è Circular Autopeças, il marchio del gruppo dedicato al recupero, al riutilizzo e alla vendita di componenti provenienti da veicoli a fine vita. L’appuntamento è in programma il 14 e 15 agosto al Novotel São Paulo Center Norte di San Paolo.

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Stellantis porta Circular Autopeças al centro di ReciclaAuto 2026

Per Circular Autopeças si tratta della seconda partecipazione consecutiva alla manifestazione. Anche quest’anno il marchio sarà presente con uno stand dedicato, nel quale verranno mostrati e venduti ricambi usati provenienti dal Centro di Smantellamento Veicoli di Osasco, uno dei punti chiave della strategia di economia circolare di Stellantis in Brasile.

La novità più importante riguarda però il digitale. Durante l’evento debutterà infatti il nuovo sito e-commerce di Circular Autopeças, che si aggiunge ai canali già utilizzati dal marchio su Mercado Livre, Peça Direta e Shopee. L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso ai ricambi recuperati e allargare la base di clienti raggiungibili direttamente online.

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Non è tutto. Circular Autopeças sta lanciando anche una nuova piattaforma commerciale pensata per consentire ai rappresentanti del settore di operare come distributori del marchio. In questo modo Stellantis punta ad ampliare la presenza sul territorio brasiliano e a creare una rete di vendita più capillare, capace di raggiungere anche zone dove il canale diretto è meno sviluppato.

Durante ReciclaAuto ci sarà spazio anche per il confronto tecnico. Il 15 agosto Martin Siroit, Circular Economy Manufacturing Manager di Stellantis, e Robson Chaves, Circular Economy New Business Manager, terranno l’intervento “Dalla fine all’inizio: il nuovo ciclo della mobilità”, dedicato al ruolo del centro di Osasco e ai programmi del gruppo in Sud America.

Alla base del progetto ci sono le cosiddette 4R: Rigenerazione, Riparazione, Riutilizzo e Riciclo. Il Centro di Smantellamento Veicoli di Osasco recupera componenti da auto arrivate a fine vita e li rimette sul mercato attraverso un processo legale, sicuro e tracciabile.

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Per Stellantis il punto è proprio questo: provare a dare una seconda vita a parti e materiali che altrimenti verrebbero eliminati, riducendo sprechi e costi e trasformando lo smantellamento in una vera attività industriale.