Alfa Revival Cup 2026: a Misano l’ultimo atto della stagione

Gli appassionati Alfa Romeo orientano le loro attenzioni sul Misano World Circuit, dove il 7 e 8 novembre andrà in scena il quinto e conclusivo atto dell’Alfa Revival Cup 2026.

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Nella pista emiliana, in provincia di Rimini, si potrà assistere a duelli vivaci, specie nella categoria E/F, dove la lotta per il titolo è ancora apertissima. La sfida sarà accesa, con i contendenti pronti a dare il meglio del loro repertorio di guida, per portare a casa l’ambito trofeo.

Nella categoria G/H/I Bertinelli guida la classifica dell’Alfa Revival Cup 2026, ma resta serrato il confronto per il podio finale, dove diverse posizioni sono in bilico. I sessanta minuti di gara previsti per domenica completeranno una stagione caratterizzata da sfide combattute nelle diverse categorie.

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Come dicevamo, al Misano World Circuit si disputerà il round finale dell’Alfa Revival Cup 2026, con i giochi ancora da scrivere nel raggruppamento E/F, dove il confronto per il titolo resta molto aperto.

Emanuele e Alessandro Morteo guidano la classifica dopo l’appuntamento di Spa-Francorchamps. I due, con la loro Giulietta TI, dovranno difendere i sei punti di vantaggio accumulati su Giovanni Serio e Franco Mischis, su Giulia Sprint GTA, che hanno perso la leadership nella gara belga, dove non si sono presentati al via.

La matematica lascia spazio aperto per la gloria di categoria anche a Roberto Lonardi, terzo in classifica con la sua Giulietta Spider Veloce. I giochi al vertice sono già delineati nel raggruppamento G/H/I dell’Alfa Revival Cup 2026, dove Davide Bertinelli, su 1750 GTAm, governa la classifica con un margine consistente sugli inseguitori.

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Il secondo posto assoluto messo a segno nella gara di Spa-Francorchamps, insieme a Roberto Restelli, ha ulteriormente rafforzato il suo vantaggio, spalancandogli i favori del pronostico per il successo finale. Alle spalle del leader, lecito attendersi un acceso duello fra Restelli e Fabrizio Zamuner, appaiati al secondo posto.

Dietro di loro, pronti a sorprendere, ci sono, a tre punti di distanza, Mario Salomone con Giacomo Barri e Carlo Barbolini Cionini. André Kardol, con la GT Veloce 2000, occupa invece la quarta posizione, a due punti e mezzo dal terzetto. La lotta per il podio coinvolgerà così diverse classi, con le 1750 GTAm della G2 TC 2000 particolarmente rappresentate nelle posizioni di vertice.

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Nella stessa categoria dell’Alfa Revival Cup 2026 saranno impegnati anche Ambrogio Perfetti, Francesco Pantaleo ed Emanuele Benedini, oltre ad Hans Luginbühl in coppia con Peter Praller. Fra i protagonisti della H1 T 2000, luci dei riflettori puntate su Salvatore Carbone e Marco Leva, che difenderanno i colori di Gatti Team sulla GT Veloce 2000, mentre Antonio Palma e Guglielmo Maggio saranno di nuovo al via con la vettura gemella schierata da Carrera Team.

Nel Raggruppamento I, Gianluca Bardelli sarà al via dell’appuntamento al Misano World Circuit con un’Alfetta GT America di Andromeda, mentre Carrera Team ritroverà i Guerra che, assenti a Spa, torneranno in pista dopo i successi di Varano e Vallelunga, con la loro Giulia Sprint GTA. In Emilia-Romagna dovranno vedersela, nell’ambito della loro classe, con Federico Buratti e Massimiliano Bettati, sullo stesso modello.

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L’intensità delle gare e il valore tecnico delle Alfa Romeo in corsa contribuiscono a rendere l’Alfa Revival Cup un campionato capace di richiamare anche piloti delle nuove generazioni, attratti dalla possibilità di misurarsi al volante di vetture che, a distanza di decenni, conservano intatto il proprio carattere agonistico. Molti i figli d’arte al via.

Il weekend agonistico di Misano dell’Alfa Revival Cup 2026 prenderà le mosse nella giornata di sabato 7 novembre, con due sessioni di prove libere, dalle 09.55 alle 10.20 e dalle 12.20 alle 12.45. Nel pomeriggio sarà il turno delle qualifiche, per definire la griglia di partenza, in vista della gara di domenica, che prenderà le mosse quando le lancette dell’orologio segneranno le 11.50, per sessanta minuti di appassionanti duelli. Gli ultimi di questa stagione.

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Classifiche principali Alfa Revival Cup 2026

Foto Canossa

Categoria E/F

Morteo Emanuele / Morteo Alessandro 32 Serio Giovanni / Mischis Franco 26 Lonardi Roberto 19 Benedini Giampaolo 10



Categoria G/H/I

Bertinelli Davide 63,5 Restelli Roberto 30,5 Zamuner Fabrizio 30,5 Salomone Mario / Barri Giacomo 27,5 Barbolini Cionini Carlo 27,5 Kardol André 25 Monsen Fred Arve 24 Carbone Salvatore 21,5 Sordi Giulio / Sordi Mattia 21,5 Siccardi Francesco 21 Bachofen Peter / Inhelder Dario 20,5 Bardelli Gianluca 20,5 Guerra Massimo / Guerra Marco 20 Praller Peter 14,5 Leva Marco 13,5 Franceschetti Alberto 13,5 Luginbühl Hans 13,5 Pantaleo Francesco 13 Perfetti Ambrogio 11,5 Moramarco Lorenzo 10 Laber Bernhard / Stojetz Lukas 9,5



Fonte | Canossa