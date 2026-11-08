Citroën Ami, offerte di novembre 2026: 39 euro al mese anche per la Outdoor

A EICMA la Citroën Ami Outdoor ha fatto il suo debutto italiano con la carrozzeria verde kaki, i cerchi bianchi e un tetto apribile in tela. La serie speciale rientra già nelle offerte di novembre, con lo stesso canone da 39 euro al mese dell’Ami base. La promozione è valida fino al 30 novembre 2026.

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Citroën Ami, come cambia il leasing da una versione all’altra

Il leasing dura 24 mesi e prevede un primo versamento, seguito da 23 canoni da 39 euro. Alla scadenza si può acquistare il quadriciclo pagando il valore di riscatto previsto per l’allestimento scelto. Il TAN fisso è del 6,99% per tutte le versioni.

Foto Citroën

Per l’Ami base, proposta a 8.490 euro, il primo canone è di 4.451 euro e il riscatto di 3.905 euro, con un TAEG del 10,31%. Gli inserti colorati e gli accessori per l’abitacolo della Pack Color portano il prezzo a 8.990 euro. Salgono anche il primo versamento, a 4.747 euro, e il riscatto, a 4.140 euro. Il TAEG è del 10,15%.

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La Rip Curl costa 9.290 euro e si distingue per le onde gialle o viola sulla carrozzeria nera. Si parte con 4.924 euro di anticipo e il riscatto è di 4.281 euro. Il TAEG è del 10,06%. La Outdoor arriva a 9.690 euro, con 5.160 euro di primo canone, 4.469 euro di riscatto e un TAEG del 9,94%. Citroën propone le quattro versioni al prezzo di listino, esclusi IPT e contributo PFU.

Con due posti in una carrozzeria lunga 2,46 metri, l’Ami è un quadriciclo elettrico pensato per i tragitti brevi in città. Citroën dichiara fino a 75 chilometri di autonomia e una velocità massima di 45 km/h. Una ricarica completa da una presa domestica richiede circa quattro ore.

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Le immatricolazioni della Citroën Ami in Italia

Tra gennaio e settembre 2026 la Citroën Ami ha totalizzato 2.214 immatricolazioni in Italia. Fra i quadricicli ha fatto meglio soltanto la Fiat Topolino, con 3.077 unità nello stesso periodo.

A ottobre il mercato dei quadricicli ha raggiunto 1.905 immatricolazioni, il 34,63% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il totale dei primi dieci mesi sale così a 15.155 veicoli, con un aumento del 3,45% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.