Lancia HF Concept, il render di una coupé a cuneo che richiama la Stratos

Lancia HF Concept è il nuovo render di Restomod GT pubblicato sui social nelle scorse ore. Questo progetto virtuale si presenta con la silhouette di una coupé bassa e larga, caratterizzata da un tetto che digrada verso la coda e da un frontale a cuneo. Restomod GT ha inserito il veicolo, nell’ambito del progetto Forma Corsa.

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Lancia HF Concept: dal luminoso motivo a “calice” ai fari posteriori circolari

La verniciatura bianco perla mette in risalto le linee della carrozzeria, in particolare nella zona anteriore. Sotto la scritta Lancia, una sottile firma luminosa e gruppi ottici segmentati richiamano il caratteristico motivo a “calice”. Più in basso, la presa d’aria centrale occupa gran parte del paraurti, mentre uno splitter anteriore dall’aspetto in carbonio corre a pochi centimetri dal suolo.

Nella vista laterale spicca una presa d’aria davanti alla ruota posteriore, che modella profondamente la fiancata sopra la minigonna. Tra le razze dei cerchi si intravedono le pinze dei freni di colore rosso. I fari posteriori circolari richiamano la Stratos, con un elemento luminoso a forma di “Y” integrato al loro interno, un dettaglio presente anche sull’attuale Ypsilon. La scritta Lancia campeggia al centro della fascia nera che unisce i gruppi ottici, mentre al di sotto trova posto l’emblema HF.

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Dietro l’abitacolo si trovano due file di feritoie di ventilazione che confluiscono in uno spoiler integrato. Sopra l’ampio diffusore, anch’esso in look carbonio, sono posizionati quattro terminali di scarico, due per lato.

Per quanto riguarda i modelli di serie Lancia, la sigla HF ha già fatto il suo ritorno: sulla Ypsilon elettrica da 280 CV. Al Salone dell’Auto di Parigi, il marchio ha inoltre presentato la Gamma HF Integrale da 375 CV. La gamma, prodotta a Melfi, è ordinabile da ottobre nelle versioni ibrida ed elettrica. Nel 2026, Lancia è tornata nel Campionato del Mondo Rally con la Ypsilon Rally2 HF Integrale, conquistando il titolo a squadre nella categoria WRC2.

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Secondo i dati UNRAE, in Italia, da gennaio a ottobre 2026, Lancia ha registrato 7.511 nuove immatricolazioni, segnando un calo del 9,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Da settembre, Arnaud Belloni è alla guida del marchio Lancia; ricopre lo stesso ruolo anche per Fiat e Abarth. Le prossime novità di prodotto saranno al centro del Lancia Day, annunciato per i primi mesi del 2027.