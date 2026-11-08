Omaggio alla Dodge Power Wagon su base TRX con motore HEMI da 1.000 CV

Mille cavalli, fino a poco tempo fa, erano un miraggio anche per le auto sportive più estreme. Oggi un simile armamento energetico può essere custodito da mezzi molto lontani dalla concezione classica, come il Project Colossus di cui ci occupiamo oggi, che evoca le alchimie stilistiche della Dodge Power Wagon.

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Si tratta di un pick-up che riprende le forme del celebre camion statunitense di metà anni quaranta, trasformandolo in un veicolo con soluzioni tecniche del nostro tempo storico. Precisiamo subito che non siamo al cospetto di un restomod: qui non abbiamo a che fare con un esemplare originale modernizzato, ma con un progetto completamente nuovo. La connessione è solo estetica.

Il processo di sviluppo, curato da Desert Power Wagons in North Carolina (USA), ha preso infatti le mosse da una RAM 1500 TRX del 2021. Ovviamente le modifiche, sul veicolo di partenza, sono state profonde, anzi radicali. Il telaio, per esempio, è stato fortemente rivisto per accogliere un terzo asse e due ruote supplementari. Ne deriva un mezzo che piacerebbe a Rambo. Se fosse nato prima, forse, il Project Colossus avrebbe avuto un ruolo in uno dei film di quella saga cinematografica.

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Immagino che pure oggi chi viaggia su questa creatura-tributo alla Dodge Power Wagon vivrà la sensazione di essere come il veterano della guerra del Vietnam (nonché membro della forza speciale dei Berretti Verdi statunitensi) interpretato da Sylvester Stallone. I timidi, sicuramente, non si sentiranno a loro agio a bordo di un mezzo del genere.

Foto Desert Power Wagon

Le due ruote supplementari non sono scollegate dal gruppo propulsivo, ma sono motrici. Qui concorrono insieme alle altre ad animare le danze di questo veicolo 6WD, con ripartitore di coppia BorgWarner permanente. Tanti gli interventi eseguiti dai tecnici per rendere il pacchetto coerente, nella dimensione pratica ossia nella prospettiva d’uso, perché non abbiamo a che fare con un semplice concept o con un esercizio stilistico fine a se stesso, ma con un mezzo destinato a percorrere le strade di tutti i giorni.

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Molto azzeccata la verniciatura in “Satin Charcoal” (grigio antracite satinato), che esalta lo spirito audace del veicolo. La spinta di questo modello tributo alla Dodge Power Wagon fa capo al motore V8 sovralimentato HEMI da 6.2 litri della RAM 1500 TRX, ma anche qui sono stati apportati dei cambiamenti, non certo superficiali. La potenza è cresciuta dai 702 cavalli iniziali ai 1.000 attuali, con un picco di coppia di 1.254 Nm. L’aggiornamento del cuore porta la firma di National Speed, che ha sfruttato al meglio le sue competenze.

Il cambio resta quello automatico a otto rapporti del modello di partenza. C’è pure il launch control, come sulle supercar e hypercar di alto lignaggio. L’ondata del tuning non ha risparmiato l’abitacolo, anch’esso rivisto a tema. Ora sul padiglione c’è pure l’effetto cielo stellato, come sulle Rolls-Royce. Il prezzo di questo strano veicolo è di circa 600 mila dollari: un riflesso della sua esclusività. Prendere o lasciare.

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Foto Desert Power Wagon

Fonte | Carsoops