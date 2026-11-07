Alfa Romeo Giulia Veloce, dai 280 CV di serie ai 412 di JTD Performance

L’Alfa Romeo Giulia Veloce elaborata da JTD Performance è arrivata a 412 CV a 6.300 giri al minuto. Il preparatore olandese è partito da un esemplare di serie con il quattro cilindri 2.0 Turbo da 280 CV. Il guadagno è di 132 CV, ottenuti intervenendo in più fasi su elettronica, sovralimentazione e scarico. JTD ha pubblicato i dati sulla propria pagina Facebook e ha accompagnato l’annuncio con un video per documentare il risultato.

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Alfa Romeo Giulia Veloce, le tre fasi della preparazione

Il primo intervento ha riguardato la centralina. Con la rimappatura, il motore è salito a circa 310 CV e 470 Nm. Gli olandesi hanno quindi montato un turbocompressore ibrido 2263. Al circuito a bassa temperatura dell’intercooler hanno aggiunto uno scambiatore di calore. Il circuito aiuta a raffreddare l’aria compressa prima che raggiunga i cilindri. Sullo scarico, il catalizzatore a 200 celle è alloggiato nel downpipe. Il tubo centrale e il terminale Ragazzon con valvola hanno entrambi un diametro di tre pollici.

Con questa configurazione, il quattro cilindri ha toccato 365 CV e 490 Nm. Il dato rientra nella fascia tra 360 e 370 CV che JTD si era prefissata all’inizio, un livello che il preparatore considera alla portata di un turbo ibrido. Per capire quanto margine ci fosse ancora, i tecnici hanno misurato la temperatura dei gas di scarico e la pressione nei due canali della turbina. Un altro rilevamento ha riguardato la pressione a valle del turbocompressore.

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L’ultimo passaggio è stato montare un turbo monoscroll di tipo full frame. In un monoscroll i gas di scarico raggiungono la girante attraverso un solo passaggio. Il quattro cilindri ha così superato i 200 CV per litro di cilindrata. Rispetto al test con il 2263, la potenza massima è cresciuta di altri 47 CV. La nuova configurazione ha cambiato anche il carattere del quattro cilindri della Veloce. La coppia cala ai regimi più bassi, con un effetto sulla risposta che secondo JTD resta gestibile nella guida. Agli alti la spinta prosegue con più vigore fino al regime massimo.

L’elaborazione arriva a dieci anni dal debutto commerciale della Giulia, con l’attuale generazione prevista in produzione fino al 2027 insieme alla Stelvio. La berlina era stata presentata nel 2015 e ha ricevuto un aggiornamento nel 2022. Per JTD la messa a punto prosegue. Il prossimo obiettivo dichiarato è portare il 2.0 della Veloce a 420 CV, otto in più rispetto all’ultima prova.