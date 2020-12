Questo Dodge Power Wagon è pronto ad affrontare la natura

I fuoristrada di Jeep sono sicuramente i più popolari nel mondo dell’off-road, anche se Ford recentemente ha portato sul mercato la nuova generazione di Bronco. Non ci dispiacerebbe, però, vedere in azione questo particolare Dodge Power Wagon del 1952. La casa automobilistica americana ha introdotto il Power Wagon nel 1945 non come un veicolo adatto all’off-road ma più come un pick-up di medie dimensioni tuttofare.

L’arrivo nel mercato automobilistico di questo modello proviene dal successo conquistato durante gli anni della guerra dalla serie WC. La produzione del Power Wagon come modello autonomo è terminata nel 1980 ma questa denominazione è stata ripresa nel 2005 da Ram e ora fa parte del suo portfolio di prodotti.

Dodge Power Wagon: un esemplare custom è atteso all’asta a Scottsdale

Questo però non rende gli esemplari originali meno attraenti per il settore aftermarket, che continua a rilasciare costantemente nuove build davvero interessanti. L’esemplare proposto in questo articolo, ad esempio, potrebbe essere il primo veicolo del suo genere ad essere venduto nel 2021 in quanto fa parte di una serie di modelli che saranno battuti all’asta a gennaio a Scottsdale (in Arizona) da Barrett-Jackson.

Lo speciale Power Wagon ha ricevuto una serie di aggiornamenti per adattarsi al meglio al fuori strada. Sotto il cofano è presente un motore Cummings turbocompresso da 5.9 litri abbinato a un cambio automatico ATS a 6 rapporti. Inoltre, il pick-up è dotato di grossi cerchi e pneumatici, un verricello anteriore che può essere controllato dai comodi sedili marroni presenti all’interno e persino un parabrezza anteriore automatizzato.

Il particolare Dodge Power Wagon è dotato anche di doppi fari a LED rotondi, un rivestimento interno in pelle con cuciture a diamante e GPS/radio con display touch. Barrett-Jackson non ha riportato nessun prezzo di riserva per comperare questo particolare pick-up custom ma sicuramente sarà acquistato dal suo futuro proprietario per una bella somma.

