Fiat Topolino, con Cavalier arriva a 150 km di autonomia e sfiora i 30.000 euro

Cavalier ha scelto la Fiat Topolino come base per un programma di personalizzazione che interessa la carrozzeria, gli interni e l’impianto elettrico. L’azienda belga propone diverse combinazioni di colori e materiali, oltre a una batteria dalla capacità maggiorata. Il costo complessivo del quadriciclo con il pacchetto completo si aggira sui 30.000 euro.

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Fiat Topolino: cosa cambia con le modifiche di Cavalier

Il primo intervento riguarda la carrozzeria e la scelta delle combinazioni cromatiche. Il catalogo offre dieci varianti bicolore: dal bianco avorio abbinato al verde salvia, fino al nero intenso accostato a un deciso rosso bordeaux. È disponibile anche una tonalità grigio argento chiaro, abbinata a un caldo arancione terracotta.

Per chi preferisce una verniciatura a tinta unita, sono previste tredici opzioni. Cavalier propone inoltre cerchi forgiati da 16 pollici dotati di coprimozzi specifici. Il cosiddetto pacchetto “Notte” sostituisce gli elementi esterni di colore grigio con componenti verniciati in nero.

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Negli interni trovano spazio pelle Nappa e Alcantara, che rivestono i sedili, il volante, i pannelli delle portiere e il tetto dell’abitacolo. Grazie all’ampia gamma cromatica, gli interni possono essere perfettamente coordinati con la verniciatura esterna scelta. Il tetto panoramico in vetro può passare da trasparente a opaco; completano l’allestimento maniglie in pelle, tappetini in lana e un’illuminazione d’ambiente configurabile.

Cavalier aggiunge infine uno schermo centrale da 3,7 pollici: un dettaglio interessante, dato che, di serie, la Topolino utilizza lo smartphone come display principale. Per l’intrattenimento musicale è previsto un sistema audio Bluetooth su misura.

La Topolino è nata come elettrica a due porte per gli spostamenti urbani. Nella configurazione di serie monta un motore anteriore da 8 CV e una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, con un’autonomia di 75 chilometri. Il pacco opzionale offerto dal preparatore sale a 10,8 kWh.

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Secondo Cavalier, la maggiore capacità permette di raddoppiare la percorrenza e raggiungere i 150 chilometri. L’azienda interviene anche sulla centralina per portare la velocità massima dichiarata da 45 a 70 km/h.

Per i mesi più freddi è disponibile un riscaldatore Webasto a gasolio da 2 kW. L’accessorio serve a scaldare l’abitacolo ricorrendo a una fonte di calore separata, così da limitare l’energia richiesta alla batteria di trazione.

l prezzo dipende dagli interventi scelti. Stando alle cifre riportate da Carscoops, Cavalier chiede 12.000 euro, per la configurazione di base. Il pacchetto completo arriva a circa 20.000 euro. Il prezzo della vettura va calcolato a parte. La Topolino di serie parte da poco meno di 10.000 euro in Italia e da 13.995 dollari negli Stati Uniti.