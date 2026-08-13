Fiat Topolino, negli USA arriva il kit gratuito che la porta a 40 km/h

Negli Stati Uniti la Fiat Topolino sta per guadagnare qualcosa che sulla versione europea non c’è: un po’ di velocità in più e, soprattutto, maggiori possibilità di utilizzo su strada. Dall’autunno 2026 Fiat metterà infatti a disposizione un kit gratuito che porterà la velocità massima dagli attuali 19 mph, circa 30 km/h, a 25 mph, poco più di 40 km/h.

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Fiat Topolino: con il nuovo kit potrà raggiungere i 40 km/h

Dietro questa novità non c’è però soltanto la volontà di guadagnare qualche chilometro orario. Lo Street Legal Conversion Kit serve soprattutto a rendere la Topolino conforme alla categoria americana degli LSV, i cosiddetti Low-Speed Vehicle. Per questo insieme all’aumento della velocità arrivano anche altri elementi, tra cui specchietto retrovisore, telecamera posteriore e sistema acustico per avvisare i pedoni. Il montaggio passerà dalla rete dei concessionari Fiat.

Senza questa trasformazione, la Topolino resta soprattutto un mezzo adatto a resort, comunità private, yacht club, quartieri residenziali e altri ambienti dove circolano normalmente veicoli simili ai golf cart. Con il kit, invece, potrà essere utilizzata anche su diverse strade pubbliche, sempre nel rispetto delle regole previste dai singoli Stati. In molti casi si parla di strade con limite massimo di 35 mph, circa 56 km/h. Naturalmente autostrade e grandi arterie restano fuori discussione.

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Negli Stati Uniti Fiat propone sia la Topolino tradizionale sia la più particolare Topolino Dolcevita, con le corde al posto delle portiere e il tetto in tela. Il prezzo parte da 13.995 dollari, a cui vanno aggiunti i costi di destinazione.

La batteria è da 5,4 kWh e l’autonomia dichiarata arriva fino a 46 miglia, cioè circa 75 chilometri. Numeri che chiariscono bene il tipo di utilizzo pensato per questo modello: tragitti brevi, piccoli spostamenti quotidiani e contesti urbani o turistici. Per riportare la batteria al 100% da una normale presa americana da 120 volt servono indicativamente cinque ore.

L’arrivo della Topolino rappresenta anche una piccola novità per Stellantis, che entra così nel settore della micromobilità negli Stati Uniti. Fiat, del resto, non sta cercando di venderla come una normale automobile. È un mezzo volutamente semplice, compatto e diverso dal resto della gamma.

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Anche il nome guarda al passato. “Topolino” era infatti il soprannome della Fiat 500 nata nel 1936. La versione moderna, arrivata in Europa nel 2023 e strettamente imparentata con Citroën Ami, riprende quello spirito in una forma completamente nuova. Negli Stati Uniti, con il kit gratuito da 25 mph, avrà anche un po’ più di libertà di movimento.