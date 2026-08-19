Fiat Pulse, nuovo capitolo in Brasile: arriva la BlackMotion mentre il SUV supera quota 250 mila

Fiat Pulse continua a ritagliarsi uno spazio importante nella storia recente del marchio in Brasile. Nata espressamente per il mercato sudamericano e diventata il primo vero SUV sviluppato da Fiat nella regione, ha appena superato il traguardo delle 250.000 unità prodotte. Per celebrare questo momento, la gamma 2027 si arricchisce della nuova edizione speciale BlackMotion, pensata soprattutto per chi cerca un look più ricercato senza rinunciare alla praticità che ha contribuito al successo del modello.

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Fiat Pulse: con la BlackMotion cambia soprattutto il look

La nuova Fiat Pulse BlackMotion nasce sulla base della Drive 1.3 AT e punta tutto su una serie di dettagli scuri che cambiano parecchio l’aspetto del SUV. Il tetto è nero, così come le calotte degli specchietti, mentre i loghi adottano una finitura brunita. A completare il tutto troviamo cerchi in lega da 16 pollici e una protezione inferiore anteriore anch’essa scura.

Non è però soltanto una questione estetica. La dotazione comprende il sistema multimediale da 10,1 pollici, la telecamera posteriore, i sensori di parcheggio e l’accesso keyless. Un pacchetto pensato per rendere la versione più completa e leggermente più sofisticata rispetto alla Drive tradizionale.

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Federico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America, ha spiegato che BlackMotion nasce proprio per quei clienti che attribuiscono un peso particolare alla personalizzazione e al design.

La gamma 2027 resta comunque piuttosto articolata. Alla base troviamo la Drive 1.3 MT, con motore Firefly 1.3, display da 8,4 pollici, fari LED e cerchi in acciaio da 16 pollici. Salendo troviamo la Drive 1.3 AT, che aggiunge il cambio automatico, la modalità Sport e una console centrale più curata.

Un gradino più sopra c’è la Pulse Audace, che utilizza il motore mild hybrid T200 e offre di serie il sistema multimediale da 10,1 pollici, accesso senza chiave, telecamera posteriore e alcuni sistemi ADAS, tra cui frenata automatica d’emergenza e avviso di superamento della corsia.

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Al vertice continua invece a esserci la Fiat Pulse Abarth, modello che ha segnato anche un altro primato: è stato il primo SUV nella storia dello Scorpione. Il motore T270 sviluppa 185 CV e 270 Nm, sufficienti per passare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. La dotazione comprende cerchi da 18 pollici, fari Full LED, tetto panoramico, quadro strumenti digitale da 7 pollici e la modalità Poison.

Il successo di Fiat Pulse non è arrivato per caso. Dal suo debutto il SUV ha permesso a Fiat di entrare in un segmento particolarmente importante in Brasile, affiancando modelli come Strada, Argo e Fastback. Le 250.000 unità prodotte raccontano bene quanto il progetto sia diventato strategico per il marchio, che con la gamma 2027 prova ora a mantenerlo fresco e competitivo in un mercato dove i SUV continuano ad avere un peso sempre maggiore.