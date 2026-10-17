Leapmotor B10, via alla produzione europea: inaugurazione ufficiale a Saragozza

Leapmotor B10 da ieri viene costruita anche in Spagna. Stellantis e il marchio cinese hanno inaugurato la produzione a Saragozza, nello stesso stabilimento da cui escono Opel Corsa, Peugeot 208 e Lancia Ypsilon. Per la loro alleanza è un passaggio importante: produrre in Europa è uno dei modi scelti per rendere le elettriche Leapmotor più competitive e avvicinarle ai clienti del continente.

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Saragozza aveva spazio per accogliere un nuovo modello e poteva contare su personale esperto e impianti già operativi. Sono queste le ragioni che hanno portato alla scelta della fabbrica spagnola. La B10 si aggiunge così alle vetture già assemblate nel sito, nell’ambito del piano Dare Forward 2030.

Leapmotor B10, inaugurata la produzione nello stabilimento di Saragozza

La collaborazione segue una divisione dei compiti piuttosto chiara. Stellantis mette a disposizione le fabbriche, l’esperienza produttiva, i controlli di qualità e la propria presenza internazionale. Leapmotor porta le tecnologie sviluppate per le sue auto elettriche. L’obiettivo è arrivare a prodotti più accessibili, adatti a un mercato europeo nel quale il prezzo continua a pesare sulle scelte degli automobilisti.

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Durante l’inaugurazione, Silvia Vernetti ha richiamato proprio il ruolo delle fabbriche in questo cambiamento. Per la rappresentante di Stellantis, il passaggio all’elettrico deve avere anche una dimensione industriale. L’avvio della B10 a Saragozza mostra come il gruppo intenda utilizzare i propri stabilimenti all’interno della partnership con Leapmotor.

Dal canto suo, Jiangming Zhu considera la Spagna una tappa fondamentale per l’espansione internazionale del marchio da lui fondato. Il presidente di Leapmotor ha ricordato le origini cinesi dell’azienda, sottolineando al contempo che le sue ambizioni vanno ben oltre il mercato interno, con l’Europa che gioca un ruolo centrale in questi piani.

All’evento hanno partecipato anche Jorge Azcón, presidente del governo dell’Aragona, e Jordi García Brustenga, segretario di Stato per l’Industria. Per la regione, l’avvio della produzione della Leapmotor B10 rafforza il ruolo di Saragozza in una fase in cui molti stabilimenti produttivi europei sono alla ricerca di nuove prospettive.

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Sebbene l’inaugurazione non permetta ancora di prevedere il successo commerciale della B10, essa indica chiaramente la direzione intrapresa da entrambe le aziende. Leapmotor punta a crescere in Europa stabilendo una base produttiva locale, mentre Stellantis mette in campo la propria capacità e competenza già consolidate.

L’attenzione si sposta ora sulle linee di assemblaggio. La sfida sarà produrre la B10 trovando un equilibrio tra costi e qualità che ne favorisca l’adozione sul mercato. Per lo stabilimento di Saragozza, intanto, si apre una nuova fase operativa che si affianca alle attività produttive già in corso per i tre marchi del gruppo presenti nel sito.