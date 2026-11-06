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Stellantis supera le 800.000 vendite in Sud America: primato in Brasile e Argentina

Stellantis supera 800.000 vendite in Sud America nei primi dieci mesi del 2026, mantenendo la leadership in Brasile e Argentina. In Brasile Fiat domina con Strada, Argo e Mobi, mentre Ram rafforza i pickup e Leapmotor registra una forte crescita

di Aggiornato

Fiat Betim

Stellantis ha superato le 800.000 vendite in Sud America nei primi dieci mesi del 2026, confermandosi leader nella regione. Circa un veicolo nuovo su cinque venduto appartiene a uno dei marchi del gruppo, che detiene inoltre la prima posizione sia in Brasile che in Argentina.

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Stellantis: la Fiat Strada in testa alle vendite in Brasile

Il peso maggiore arriva dal Brasile: tra gennaio e ottobre Stellantis ha venduto oltre 640.000 veicoli, con una quota superiore al 26,5%. Il gruppo guida i segmenti hatchback, SUV e pickup. Proprio nei pickup raggiunge il 54% del mercato, miglior risultato degli ultimi tre anni.

Fiat resta il marchio più venduto del mercato automobilistico brasiliano, con 468.647 unità e oltre 78.500 vetture di vantaggio sulla seconda classificata. La Strada conserva il primo posto assoluto con 142.312 immatricolazioni. Nella top ten entrano anche Argo, terza a quota 80.404, e Mobi, decima con 54.594 esemplari.

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Stellantis Goiana

La forza del marchio emerge chiaramente anche dalle quote nei singoli segmenti. Strada, Toro e Titano hanno totalizzato 194.469 vendite, coprendo il 47,5% del mercato dei pickup. Nel segmento dei B-SUV ibridi, Fiat ha raggiunto una quota del 37,8% con 20.137 unità vendute, mentre nel segmento dei veicoli commerciali ha registrato 25.952 unità, pari a una quota del 35,8%. Per Ram, il totale dei primi dieci mesi ha raggiunto i 27.403 veicoli, con un incremento del 15,4% rispetto al 2025.

A ottobre, i modelli 1500, 2500 e 3500 hanno conquistato complessivamente l’85,4% del mercato dei pickup di grandi dimensioni (full-size). Il Rampage si conferma al secondo posto tra i pickup di medie dimensioni, con una quota di mercato mensile vicina al 20%. La gamma include anche il Dakota.

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Leapmotor ha registrato un’impennata delle vendite di quasi il 301% rispetto a settembre, segnando la crescita più elevata tra tutti i marchi presenti in Brasile. Il C10 elettrico è leader nel segmento dei SUV elettrici di grandi dimensioni, con una quota di mercato superiore al 42% a ottobre e oltre il 48% da inizio anno. Considerando anche la versione “Ultra-Hybrid”, il C10 si posiziona tra i primi tre SUV elettrificati della sua categoria.

Anche il B10 sta contribuendo all’espansione del marchio. Da settembre, alla versione elettrica si è affiancata una variante “Ultra-Hybrid” dotata di tecnologia REEV (Range-Extended Electric Vehicle), offrendo ai clienti una scelta ancora più ampia.

Stellantis Goiana

Citroën chiude il mese con 2.792 immatricolazioni, il 10% in più rispetto a settembre e il miglior risultato degli ultimi cinque mesi. La C3 arriva a 1.526 unità, massimo mensile degli ultimi due anni: cresce del 16% sul mese precedente e del 10% su ottobre 2025. Nei dieci mesi il modello avanza dell’11%.

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Peugeot Expert occupa il secondo posto nei D-Van, con il 26,7% del segmento a ottobre. In Argentina, Stellantis guida invece il mercato dei furgoni da inizio anno, con una quota del 49%. A ottobre il Fiat Fiorino è stato il modello più venduto della categoria.

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