Stellantis supera le 800.000 vendite in Sud America: primato in Brasile e Argentina

Stellantis ha superato le 800.000 vendite in Sud America nei primi dieci mesi del 2026, confermandosi leader nella regione. Circa un veicolo nuovo su cinque venduto appartiene a uno dei marchi del gruppo, che detiene inoltre la prima posizione sia in Brasile che in Argentina.

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Stellantis: la Fiat Strada in testa alle vendite in Brasile

Il peso maggiore arriva dal Brasile: tra gennaio e ottobre Stellantis ha venduto oltre 640.000 veicoli, con una quota superiore al 26,5%. Il gruppo guida i segmenti hatchback, SUV e pickup. Proprio nei pickup raggiunge il 54% del mercato, miglior risultato degli ultimi tre anni.Questi risultati sottolineano il ruolo strategico del Brasile per Stellantis e la solidità della presenza Fiat nel Paese.

Fiat resta il marchio più venduto del mercato automobilistico brasiliano, con 468.647 unità e oltre 78.500 vetture di vantaggio sulla seconda classificata. La Strada conserva il primo posto assoluto con 142.312 immatricolazioni. Nella top ten entrano anche Argo, terza a quota 80.404, e Mobi, decima con 54.594 esemplari.

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La forza del marchio emerge chiaramente anche dalle quote nei singoli segmenti. Strada, Toro e Titano hanno totalizzato 194.469 vendite, coprendo il 47,5% del mercato dei pickup. Nel segmento dei B-SUV ibridi, Fiat ha raggiunto una quota del 37,8% con 20.137 unità vendute, mentre nel segmento dei veicoli commerciali ha registrato 25.952 unità, pari a una quota del 35,8%. Per Ram, il totale dei primi dieci mesi ha raggiunto i 27.403 veicoli, con un incremento del 15,4% rispetto al 2025.

A ottobre, i modelli 1500, 2500 e 3500 hanno conquistato complessivamente l’85,4% del mercato dei pickup di grandi dimensioni (full-size). Il Rampage si conferma al secondo posto tra i pickup di medie dimensioni, con una quota di mercato mensile vicina al 20%. La gamma include anche il Dakota.

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Leapmotor ha registrato un’impennata delle vendite di quasi il 301% rispetto a settembre, segnando la crescita più elevata tra tutti i marchi presenti in Brasile. Il C10 elettrico è leader nel segmento dei SUV elettrici di grandi dimensioni, con una quota di mercato superiore al 42% a ottobre e oltre il 48% da inizio anno. Considerando anche la versione “Ultra-Hybrid”, il C10 si posiziona tra i primi tre SUV elettrificati della sua categoria.

Anche il B10 sta contribuendo all’espansione del marchio. Da settembre, alla versione elettrica si è affiancata una variante “Ultra-Hybrid” dotata di tecnologia REEV (Range-Extended Electric Vehicle), offrendo ai clienti una scelta ancora più ampia.

Citroën chiude il mese con 2.792 immatricolazioni, il 10% in più rispetto a settembre e il miglior risultato degli ultimi cinque mesi. La C3 arriva a 1.526 unità, massimo mensile degli ultimi due anni: cresce del 16% sul mese precedente e del 10% su ottobre 2025. Nei dieci mesi il modello avanza dell’11%.

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Peugeot Expert occupa il secondo posto nei D-Van, con il 26,7% del segmento a ottobre. In Argentina, Stellantis guida invece il mercato dei furgoni da inizio anno, con una quota del 49%. A ottobre il Fiat Fiorino è stato il modello più venduto della categoria.