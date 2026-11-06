Fiat guida il mercato brasiliano nel 2026: 468.647 vendite e tre modelli nella top ten

Fiat si conferma il marchio più venduto in Brasile. Nei primi dieci mesi del 2026, ha raggiunto un totale di 468.647 unità, mantenendo un vantaggio di oltre 78.500 veicoli rispetto al secondo classificato. Anche il mese di ottobre ha visto il brand al primo posto, con 46.617 vendite. La media dall’inizio dell’anno si attesta dunque vicino ai 47.000 veicoli venduti al mese in Brasile.

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Fiat: Strada e Argo sostengono la leadership commerciale del marchio in Brasile

Fiat Strada si conferma il più immatricolato nel Paese, raggiungendo 142.312 unità da gennaio a ottobre. Esso rappresenta il punto di riferimento di una gamma che piazza tre veicoli nella top ten nazionale: oltre al pickup, troviamo l’Argo, terzo in classifica con 80.404 unità, e la Mobi, che occupa la decima posizione con 54.594 unità.

Complessivamente, questi tre modelli totalizzano 277.310 immatricolazioni, rappresentando oltre la metà delle vendite totali di Fiat in questo periodo. Tale risultato evidenzia il contributo significativo sia del pickup che delle hatchback alle performance del marchio, consentendogli di mantenere una presenza in diversi segmenti del mercato brasiliano.

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Nei pickup, la leadership è sostenuta anche da Toro e Titano. Assieme alla Strada arrivano a 194.469 unità vendute nei dieci mesi, con una quota del 47,5%. Significa che quasi un pickup nuovo su due venduto in Brasile porta il marchio Fiat. Questi veicoli rappresentano inoltre oltre quattro vendite Fiat su dieci.

Il primato si estende alle hatchback, grazie al contributo di Argo e Mobi, e ai furgoni. Le due hatchback sfiorano insieme le 135.000 unità immatricolate. In quest’ultimo segmento il marchio ha registrato 25.952 vendite, conquistando una quota del 35,8%. La presenza nei commerciali affianca così quella nelle vetture destinate all’utilizzo quotidiano. Tra i B-SUV ibridi, Fiat si conferma prima con 20.137 unità vendute e il 37,8% del mercato.

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Guardando al solo ottobre, Strada e Argo occupano rispettivamente il primo e il quarto posto nella classifica generale. Il pickup ha raccolto 14.566 immatricolazioni, mentre Argo si è fermata a 8.348 unità. I due modelli sommano quindi 22.914 esemplari: quasi la metà dei 46.617 veicoli venduti da Fiat nel mese.

Per il Toro, ottobre si è chiuso con 5.198 vendite e il primo posto tra i pickup di segmento C. Il risultato si aggiunge a quello della Strada e al contributo del Titano, consentendo a Fiat di mantenere la leadership anche nella graduatoria mensile della categoria.

Complessivamente, nel mese considerato, il marchio ha venduto 20.030 pick-up. Si tratta di circa il 43% del totale delle immatricolazioni Fiat nel mese di ottobre. In altre parole, su ogni 100 veicoli venduti dal marchio italiano in questo periodo, circa 43 appartengono alla famiglia che comprende Strada, Toro e Titano.