Lancia cresce in Francia: immatricolazioni a +92%, la rete sale a 30 punti vendita

Lancia ha quasi raddoppiato le immatricolazioni in Francia. Tra gennaio e ottobre 2026 sono state registrate 1.218 vetture, il 92% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. La rete conta 30 punti vendita.

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Lancia in Francia, la Gamma affianca Ypsilon nel rilancio

Le sedi comprendono 21 Casa Lancia e nove Studios Lancia. Sono gli spazi attraverso cui il costruttore sta ricostruendo la propria presenza commerciale francese, dopo il ritorno sul mercato con la nuova Ypsilon.

Ad ottobre le immatricolazioni sono state 91. Le elettriche valgono il 44% del totale, quasi un’auto su due nel singolo mese.

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La ripartenza era cominciata nel 2024 proprio con Ypsilon, proposta nelle versioni ibrida ed elettrica. Ora l’arrivo della Gamma permette alla rete di rivolgersi anche a chi cerca un’auto più grande. Presentata al Salone di Parigi, la crossover fastback è lunga 4,67 metri, viene prodotta a Melfi e comprende le interpretazioni Ibrida, Elettrica e HF Integrale. È il secondo modello del rilancio europeo avviato da Lancia, che nel 2026 celebra i 120 anni dalla fondazione. Il progetto è stato concepito e sviluppato in Italia.

Il cambio di passo coincide anche con una novità nella gestione locale. Dal 2 novembre Guillaume de La Giraudière ha assunto la responsabilità di Lancia in Francia, aggiungendola a Fiat, Abarth e Fiat Professional. Il suo incarico comprende lo sviluppo del marchio e il rafforzamento dei rapporti con la rete. L’accorpamento delle responsabilità rientra nella riorganizzazione di Stellantis France. Le marche manterranno identità, posizionamento e strategie commerciali propri, pur condividendo la guida sul mercato e il coordinamento operativo.

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Per sostenere le vendite, Lancia propone sul mercato francese la Ypsilon Turbo 100 a benzina da 99 euro al mese, dopo un primo canone di 3.975 euro. La Gamma Ibrida parte invece da 395 euro mensili senza anticipo. Entrambe le formule sono di noleggio a lungo termine.

Per Gamma Elettrica Long Range vengono indicati una batteria da 97,5 kWh e oltre 740 chilometri di autonomia. La vettura può beneficiare di un contributo Certinergy tra 4.850 e 9.400 euro, secondo reddito e condizioni degli spostamenti casa-lavoro.

La garanzia può arrivare fino a otto anni o 160.000 chilometri. Il programma francese affianca alla copertura iniziale un’estensione, che si rinnova con i tagliandi di manutenzione nella rete autorizzata, rispettando gli intervalli previsti dal costruttore.