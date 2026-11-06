Jeep vince il “Best Sponsorship or Partnership” ai Global Football Industry Awards 2026

La storica collaborazione fra Jeep e Juventus è valsa alla casa automobilistica statunitense e al team calcistico torinese il premio “Best Sponsorship or Partnership” ai Global Football Industry Awards 2026. Nata nel 2012, questa intesa commerciale è una delle più longeve nel mondo del calcio europeo. Il fatto che in tempi recenti la sua durata sia stata estesa fino al 2028 rafforza ulteriormente la cosa.

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La liaison di Jeep con la squadra bianconera è andata oltre la dimensione della semplice sponsorizzazione, trasformandosi nel tempo in un sodalizio a più ampio respiro o meglio in una piattaforma di comunicazione internazionale, che ha creato coinvolgimento, creatività e promozione del valore.

Il premio “Best Sponsorship or Partnership” è stato assegnato nelle scorse ore a Londra. Per Jeep ha un significato importante, non solo in termini di immagine. Il marchio americano della galassia Stellantis si è legato alla Juventus con un percorso ultradecennale, il cui collante più forte sono stati i valori condivisi dai due brand. Parliamo di aspetti quali performance, ambizione, resilienza e capacità di spingersi sempre oltre.

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Oltre che longeva, la partnership fra Jeep e Juventus è pure una delle più riconoscibili del calcio europeo, al punto da essere diventata quasi un elemento distintivo dell’identità dei due marchi interessati.

Per chi non lo sapesse, il premio “Best Sponsorship or Partnership” è un riconoscimento internazionale dedicato alle eccellenze e all’innovazione dell’industria del calcio. Anche se molto giovane (siamo solo alla seconda edizione), gode di un buon livello di prestigio e autorevolezza. Vincerlo quando si ha una forte affinità valoriale è motivo ulteriore di compiacimento.

Negli anni, Jeep è diventata parte integrante dell’ecosistema Juventus, accompagnando le prime squadre maschile e femminile e Juventus Next Gen e costruendo attorno alla partnership un articolato programma di attività. Il percorso condiviso ha accompagnato inoltre la conquista di 35 trofei, mentre la sponsorizzazione si è sviluppata attraverso campagne internazionali, contenuti digital e social, iniziative con i giocatori, matchday experience, hospitality, PR e attività B2B.

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Quella fra Jeep e Juventus non è una collaborazione statica, ma una partnership che si evolve a ritmo continua e che resta sempre sul pezzo, ma in modo naturale, senza forzature. Possiamo vederla come una sorta di storytelling capace di trasformare la partnership in una specie di ecosistema in grado di creare nuove occasioni di contatto tra Jeep e una community internazionale di appassionati.

Con il rinnovo dell’intesa fino al 2028, Jeep continuerà a vestire la maglia della Juventus per le prossime due stagioni. L’accordo prevede anche altri elementi di sponsorizzazione e riguarda la squadra maschile, quella femminile e i team Juventus Next Gen. Tornano così ad incrociarsi i cammini di due marchi già connessi in passato nella dimensione sportiva.

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Gli appassionati ricordano benissimo la liaison iniziata nel 2012 e proseguita fino ad oggi, quasi a tempo pieno. Come non citare, poi, il ruolo di Jeep come Official Automotive Partner di Juventus da qualche anno a questa parte. Ora è in atto la nuova partnership, con una sponsorizzazione di maglia, che mette in risalto il processo di elettrificazione della gamma, con scelte grafiche mirate.

Da un lato il marchio Jeep continua ad aprire nuove strade, esaltando la proverbiale capability off road dei suoi SUV, con l’adozione di tecnologie sostenibili e altamente performanti. Dall’altro il rinnovato legame con la Juventus prosegue un percorso di successo, ampiamente collaudato nel tempo.

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I risultati raccontano quanto luminosa sia stata questa parentesi, che ha fruttato 19 titoli della prima squadra maschile, 13 della prima squadra femminile e una Coppa Italia Serie C della Next Gen in annate che hanno visto la crescita esponenziale del marchio Jeep sul mercato italiano e su quello europeo, grazie al lancio di nuovi prodotti e all’introduzione di nuove tecnologie.

Fonte | Stellantis