Alfa Romeo, fari circolari e forme scolpite per il SUV immaginato in digitale

Un ipotetico SUV Alfa Romeo, immaginato da Restomod GT. È questo il render condiviso sui social media da Forma Corsa by RestomodGT. Si tratta di una proposta indipendente, caratterizzata da un design muscoloso e un’impronta sportiva.

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Alfa Romeo SUV Concept: lo scudetto è protagonista, al posteriore spiccano i gruppi ottici circolari

Gli autori definiscono il lavoro come “una nuova interpretazione della sportività Alfa Romeo”. Il frontale mantiene al centro il tipico scudetto, affiancato da fari sottili che si allungano verso i parafanghi. Il cofano è definito da linee profonde e scolpite, mentre le prese d’aria inferiori e un paraurti imponente accentuano la larghezza del veicolo.

La fiancata è caratterizzata da passaruota marcati, superfici tese e una linea del tetto che digrada verso la parte posteriore. La zona inferiore delle fiancate è profondamente scavata e presenta minigonne dal design elaborato. La carrozzeria nera, i vetri oscurati e i classici cerchi a cinque fori completano l’estetica, arricchita da pinze freno di colore rosso acceso, ben visibili dietro i cerchi.

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Al posteriore, il design integra fanali circolari, separati dalla scritta “Alfa Romeo” sul portellone. Sopra il lunotto trova posto uno spoiler, mentre nella parte inferiore si distinguono un pronunciato diffusore e i terminali di scarico. La presentazione include anche alcuni bozzetti, che mostrano il profilo del veicolo e dettagli specifici dei cerchi.

Nel frattempo, il futuro ufficiale di Alfa Romeo segue una direzione ben precisa. Per l’inizio del 2028 è previsto un nuovo C-SUV, erede della Tonale, che dovrebbe trarre ispirazione stilistica dal concept Cuorerosso. Successivamente, arriverà un modello destinato a raccogliere l’eredità della 147 e della Giulietta, sebbene le tempistiche definitive non siano ancora state annunciate. Sono previsti, inoltre, aggiornamenti per la Junior.

Oltre a questi progetti, è in cantiere una nuova vettura realizzata su misura, nell’ambito del programma Bottegafuoriserie, che seguirà le orme della 33 Stradale. Il gruppo ha confermato un’altra creazione esclusiva a marchio Alfa Romeo, sebbene la tipologia di carrozzeria e il gruppo propulsore rimangano ancora ignoti.

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La situazione relativa al segmento D, invece, resta aperta. Le attuali Giulia e Stelvio rimarranno in produzione almeno fino alla fine del 2027. Per quanto riguarda le loro eredi, Santo Ficili ha chiarito che la questione è ancora al vaglio; non esiste un programma di sviluppo avanzato e confermato, né sono state annunciate date di lancio definitive.