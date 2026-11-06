Nuova Citroën C4, Sezer Design la reinventa con forme e proporzioni inedite

Il nome Citroën C4 ha attraversato epoche molto diverse. Comparso già nel 1928, è tornato protagonista nel 2004 con una compatta riconoscibile soprattutto nella versione coupé, dal lunotto diviso. Nel 2010 è arrivata una seconda generazione più tradizionale, mentre nel 2020 il modello ha cambiato strada, avvicinandosi alle forme dei crossover e introducendo la variante elettrica ë-C4.

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Nuova Citroën C4, la proposta indipendente di Sezer Design

Partendo da questo retaggio, Sezer Design ha immaginato una nuova Citroën C4. L’autore, un creatore digitale indipendente, ha condiviso sui social media una serie di rendering generati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale: si tratta di un concept personale, privo di qualsiasi legame con i piani industriali annunciati dal costruttore.

Le immagini ritraggono un veicolo a cinque porte con carrozzeria color champagne, a contrasto con il tetto e i montanti di colore nero. Rispetto all’attuale C4, il profilo appare più uniforme, con una parte posteriore meno spiovente e linee di carattere ben marcate lungo le fiancate. Le maniglie delle portiere sono a scomparsa, mentre ampi cerchi bicolore riempiono i passaruota.

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Il frontale è caratterizzato da una sottile fascia scura, interrotta al centro dal tipico emblema del “doppio chevron”, e da un sistema di illuminazione disposto su più livelli. Al posteriore, i gruppi ottici orizzontali affiancano un pannello nero integrato nel portellone. Tra i dettagli di spicco figurano alcuni elementi luminosi posizionati sui montanti posteriori e lungo le protezioni della parte inferiore della carrozzeria.

L’abitacolo segue un linguaggio stilistico ben definito: tonalità chiare, rivestimenti dall’effetto tessile e una plancia che enfatizza lo sviluppo orizzontale. Davanti al conducente si trova un quadro strumenti digitale compatto, mentre sul lato passeggero un ampio pannello scuro ospita diversi display informativi e comandi.

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Nel frattempo, Citroën è attualmente concentrata sul rinnovamento della propria gamma, puntando su modelli come la C3, la C3 Aircross e la C5 Aircross per trainare le vendite. Secondo i dati diffusi dal marchio, nei primi dieci mesi del 2026 la sua quota di mercato in Italia ha raggiunto il 3,6%.

A trainare il risultato è soprattutto C3, prima tra le auto a benzina vendute in Italia sia a ottobre sia nel cumulato annuale. C3 Aircross registra invece un aumento dei volumi del 103%, mentre C5 Aircross cresce del 20% nelle vendite ai clienti privati.