ASI in Pista a Varano de’ Melegari con il Dallara Formula 3 Revival e il tributo ad Andrea de Adamich

Il tempo vola e l’appuntamento autunnale con ASI in Pista si avvicina velocemente all’orizzonte. L’edizione di quest’anno andrà in scena nella giornata di sabato 7 novembre, all’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari. Lo speciale track day dedicato alle auto storiche, nel 2026, renderà omaggio alla figura di Andrea de Adamich.

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È già passato un anno dalla scomparsa del celebre pilota e giornalista sportivo, strettamente legato all’Alfa Romeo. Con questo marchio iniziò a correre negli anni Sessanta, vincendo il Campionato Italiano di Formula 3 del 1965.

Nei due anni successivi si assicurò il titolo nel Campionato Europeo Turismo, al volante di una Giulia GTA. Così sigillò al meglio la sintonia con Autodelta, i cui colori difese in pompa magna. Non parliamo di un team qualsiasi, ma della squadra corse di Alfa Romeo, che all’epoca godeva di grande prestigio.

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Nel 1968 Andrea de Adamich fece il suo debutto in Formula 1, con la Scuderia Ferrari, ma durante la sua carriera indossò anche le tute di McLaren, March, Surtees e Brabham. In quel periodo storico sigillò un successo con il “cavallino rampante”, alla Temporada Argentina, su una Ferrari Dino 166 di Formula 2.

Lunga la sintonia del pilota triestino con le Sport, specie con l’Alfa Romeo Tipo 33. A bordo di questo modello, nei sui diversi step evolutivi, entrò in azione in varie gare di durata, condividendo il sedile con celebrati assi del motorsport. Con lei vinse la 200 miglia di Buenos Aires del 1970, la 1000 km di Brands Hatch e la 6 Ore di Watkins Glen nel 1971.

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Nel 1991 Andrea de Adamich fondò a Varano de’ Melegari il Centro Internazionale Guida Sicura. Doveroso, quindi, rendere un tributo alla sua memoria su questo circuito, come si appresta a fare l’Automotoclub Storico Italiano, che ha deciso di dedicargli un omaggio nell’ambito del prestigioso evento ASI in Pista.

Questo rendez-vous motoristico è riservato alle vetture stradali costruite fino al 2006 e a quelle da competizione prodotte fino al 1996, nelle categorie Formula, Rally, Turismo e Sport Prototipo. Tanti i gioielli che entreranno in azione fra i cordoli del tracciato parmense, ma un occhio di riguardo, da parte degli appassionati, sarà riservato ad alcune delle auto da gara e formative utilizzate nel corso del suo cammino terreno da Andrea de Adamich.

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Durante ASI in Pista 2026 è previsto anche un talk condotto da Guido Schittone con la partecipazione di personalità del motorsport per rivivere la “golden era” della velocità. Hanno già confermato la loro presenza Nicola Larini, Piero Liatti, Antonio Tamburini, Fabio Mancini.

Una novità dell’edizione di quest’anno riguarda la nascita dell’inedito Dallara Formula 3 Revival, un evento nell’evento che raggrupperà le monoposto progettate dalla factory di Varano de’ Melegari per la categoria, che le ha viste imporsi su tutti i circuiti del mondo.

Ad aprire l’azione sul nastro d’asfalto del circuito emiliano ci penseranno i turni di prove libere in programma dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Grande l’interesse per le parate con i Club (ore 13.00), le premiazioni delle “Best of Paddock” (ore 13.30) e gli hot laps con le Dallara Stradale e con le auto della Scuderia de Adamich (dalle 13.50 alle 14.00). Il pacchetto giusto per un track day speciale, senza velleità agonistiche. Con la mente orientata verso Andrea de Adamich.

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Fonte | Automotoclub Storico Italiano