Motori Stellantis, un meccanico propone una soluzione al ticchettio dei V8 HEMI

Il ticchettio tipico dei motori V8 HEMI torna al centro dell’attenzione grazie al lavoro di Dave Miller, meccanico statunitense e creatore del canale YouTube “Hemi Garage Hacks”. La sua teoria riguarda la lubrificazione delle punterie in alcuni motori utilizzati da Ram, Jeep, Dodge e Chrysler. Miller sostiene di aver individuato un possibile metodo per limitare l’usura di questi componenti.

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Motori V8 HEMI: la teoria di un meccanico sulla lubrificazione delle punterie

La questione, sollevata da The Drive, riguarda principalmente i motori V8 HEMI da 5,7 e 6,4 litri prodotti dopo il 2009. Miller afferma di aver revisionato oltre 2.000 unità di questo tipo. Il suo lavoro si concentra, in particolare, sul percorso del flusso dell’olio, elemento cruciale per proteggere i componenti della distribuzione durante il funzionamento.

Nel suo video, Miller mostra un albero a camme con una camma gravemente usurata. L’albero a camme è il componente che gestisce l’apertura delle valvole attraverso il sistema di distribuzione. Secondo la sua analisi, il problema insorge quando i rulli delle punterie non ricevono una lubrificazione adeguata. I cuscinetti possono deteriorarsi, impedendo al rullo di scorrere correttamente sulla camma e danneggiandone, di conseguenza, la superficie. Ciò può causare sia il tipico ticchettio udibile, sia un funzionamento irregolare del motore.

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Per approfondire, Miller utilizza una telecamera endoscopica per confrontare un motore HEMI più datato con uno di produzione più recente. Nella versione meno recente, individua un’apertura che consente all’olio di raggiungere la zona delle punterie durante il funzionamento; nella versione più recente, osservata in condizioni analoghe, tale passaggio sembra assente. È proprio questo il fulcro della sua teoria.

Il meccanico collega tale differenza alle modifiche apportate per introdurre la fasatura variabile delle valvole, che hanno reso necessari cambiamenti nella parte anteriore dell’albero a camme e nel monoblocco. Si tratta di una sua interpretazione dei fatti; le fonti consultate non riportano alcuna conferma ufficiale da parte del produttore.

Ciò ha portato allo sviluppo di una punteria modificata, progettata per migliorare l’afflusso di lubrificante. Sebbene le dimostrazioni proposte abbiano suscitato l’interesse degli appassionati, non costituiscono ancora un test di durata in condizioni reali. La compatibilità, l’affidabilità a lungo termine e le prestazioni dei motori installati su veicoli reali devono ancora essere documentate.

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Per finanziare questi esperimenti, Miller ha lanciato una campagna su GoFundMe intitolata “Test It, Don’t Guess with Hemi Garage Hacks”. Al 4 novembre, erano stati raccolti 5.184 dollari su un obiettivo di 5.500 dollari: una cifra superiore a quella riportata negli articoli iniziali sull’argomento.

Nella descrizione della campagna, Miller spiega di aver già coperto personalmente i costi per motori, ricambi, attrezzature e test. Le donazioni serviranno a proseguire gli esperimenti, acquistare materiali, pagare le lavorazioni meccaniche e verificare le sue ipotesi riguardanti la lubrificazione nei motori HEMI.