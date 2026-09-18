Ram rilancia il V8 HEMI in Medio Oriente: TRX e Rumble Bee nel 2027

Ram torna a mettere il V8 al centro della scena in Medio Oriente. Il marchio di Stellantis ha infatti annunciato il ritorno del 5.7 litri HEMI V8 sul Ram 1500 Model Year 2026, una scelta che da quelle parti difficilmente passerà inosservata. In una regione dove i grandi motori continuano ad avere un seguito importante, riportare l’HEMI sotto il cofano di Rebel e Limited sembra quasi una mossa naturale.

Advertisement

Ram 1500, il V8 HEMI torna in Medio Oriente

Negli ultimi anni Ram aveva iniziato a spostare sempre più l’attenzione verso i sei cilindri, ma evidentemente in Medio Oriente il V8 continua ad avere un peso diverso. Il 5.7 HEMI torna così disponibile con 395 CV e 556 Nm di coppia, numeri che restano perfettamente in linea con quello che ci si aspetta da un pick-up americano di queste dimensioni.

Il motore viene abbinato al cambio automatico a otto rapporti e mantiene anche il sistema MDS, che può escludere alcuni cilindri quando tutta la potenza non serve. Un modo per provare a tenere sotto controllo i consumi senza snaturare troppo il carattere del V8.

Advertisement

Anche sul fronte pratico i numeri sono importanti. Il Ram 1500 può arrivare a trainare fino a 5.266 kg, mentre il carico utile massimo dichiarato è di 748 kg. Il serbatoio da 125 litri dice già molto sul tipo di utilizzo per cui è stato pensato questo modello.

Ram ha poi adattato l’offerta ai gusti della clientela locale. Tra gli equipaggiamenti disponibili troviamo lo scarico sportivo G/T Performance Exhaust, il sistema RamBox e la telecamera a 360 gradi. Sulla Limited il livello sale ancora, con sedili in pelle trapuntata con funzione massaggio e il grande schermo Uconnect 5 da 14,4 pollici.

La vera notizia, però, è che il ritorno del 5.7 HEMI non sarà un episodio isolato. Stellantis ha già confermato che nel 2027 arriveranno in Medio Oriente anche il Ram 1500 TRX SRT e il nuovo Ram 1500 Rumble Bee.

Advertisement

Insomma, mentre in altri mercati il downsizing continua ad avanzare, in Medio Oriente Ram sembra voler andare nella direzione opposta. Qui il V8 continua a piacere, e il marchio americano ha deciso di assecondare questa domanda con una gamma sempre più ricca e decisamente poco timida.