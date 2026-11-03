Jeep Avenger, scatta l’offensiva in Sud America: oltre 3.000 SUV in partenza dal Brasile alla conquista del continente

L’Argentina è la prima destinazione al di fuori del Brasile per la Jeep Avenger prodotta a Porto Real. Stellantis ha avviato l’esportazione del SUV, fabbricato nello stato di Rio de Janeiro, con l’obiettivo di spedire oltre 3.000 unità in diversi paesi sudamericani entro la fine del 2026. Dopo il debutto in Brasile avvenuto ad agosto, il veicolo sta ora raggiungendo i mercati limitrofi.

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Jeep Avenger, partono le esportazioni dal Brasile: l’Argentina apre la strada

Per la fabbrica è un passaggio concreto. Avenger è il primo modello Jeep assemblato a Porto Real e il suo arrivo ha già portato cambiamenti nelle attività dell’impianto. A luglio, con l’inizio della produzione in serie, sono arrivati un secondo turno e nuove assunzioni. Ora alle forniture per i concessionari brasiliani si aggiungono quelle destinate all’estero.

Lo stabilimento, che quest’anno compie venticinque anni, ha previsto un piano da 3 miliardi di reais per modernizzare le proprie strutture ed espandere le attività entro il 2030. L’avvio dell’esportazione di Avenger rientra in questa strategia: Porto Real dovrà infatti servire una base di clientela più ampia, affiancando alla domanda interna quella proveniente da altri mercati sudamericani.

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La versione sudamericana dell’Avenger è stata sviluppata da Stellantis nella regione e adotta la stessa soluzione meccanica su tutti gli allestimenti. Sotto il cofano c’è il motore turbo T200, abbinato a un sistema mild hybrid MHEV a 12 volt e al cambio automatico CVT con sette rapporti simulati. La motorizzazione elettrificata è dunque prevista di serie anche sulla versione d’ingresso.

La dotazione tecnologica comprende, a seconda della versione, assistenti alla guida ADAS di livello 2, telecamera a 360 gradi e ChatGPT integrato nel sistema di bordo. La telecamera torna utile soprattutto nei parcheggi e nelle manovre con poca visibilità, mentre l’assistente digitale aggiunge nuove possibilità di interazione con l’auto. Nell’elenco degli equipaggiamenti figurano anche i fari Matrix, tra gli elementi più ricercati dell’offerta.

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Jeep pone inoltre l’accento sugli angoli di attacco e di uscita, dichiarati come i migliori della categoria. Tali parametri sono rilevanti quando si affrontano rampe ripide, ingressi di garage o terreni irregolari, poiché determinano lo spazio disponibile prima che i paraurti entrino in contatto con il suolo. Inoltre, la versione sudamericana dell’Avenger è proposta con una garanzia di cinque anni, che accompagna il SUV nel suo debutto in questa regione.