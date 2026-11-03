La Opel Grandland Electric è la prima Opel con caricabatterie di bordo da 22 kW

Opel mette a disposizione un set più ampio in tema di opzioni di ricarica per i suoi veicoli elettrici. Nello specifico le versioni elettriche della nuova Opel Grandland risultano essere i primi modelli del costruttore tedesco a mettere a disposizione un caricabatterie di bordo da 22 kW.

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In questo modo le Grandland Electric, Electric Long Range ed Electric AWD possono essere ricaricate rapidamente sia in corrente continua che in corrente alternata, grazie a una soluzione ora più performante che in precedenza. Di conseguenza i tempi di ricarica risulteranno più brevi e si avrà a disposizione una flessibilità maggiore per la ricarica domestica o presso le colonnine di ricarica pubblica in corrente alternata. Ciò a condizione che l’infrastruttura di ricarica sia in grado di supportare la potenza di ricarica richiesta dalla Opel Grandland, in questo caso. La volontà di Opel rimane quella di rendere la mobilità elettrica sempre più comoda e flessibile.

Il caricabatterie da 22 kW permette di sfruttare nel migliore dei modi la potenza di ricarica disponibile presso le colonnine in corrente continua idonee. Quindi si riducono i tempi di ricarica rispetto a una più comune ricarica a 11 kW. Le tempistiche di ricarica passano infatti da circa 5 ore a poco più di 2,5 ore nel caso della Opel Grandland Electric ed Electric AWD con batteria da 78 kWh, ovvero da 6,5 ore a 3,25 ore nel caso della più prestante Grandland Electric Long Range con batteria da 100 kWh.

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Rimangono assolutamente ottimi i valori di autonomia espressi da ogni versione di Opel Grandland elettrica disponibile a listino

La ricarica completa permette alla Opel Grandland Electric di percorrere fino a 519 chilometri, dato che raggiunge i 691 chilometri percorribili con una singola ricarica nel caso della Grandland Electric Long Range. Le caratteristiche di telaio, con l’adozione della tecnologia Frequency Selective Damping, permettono di ampliare il comfort durante i viaggi sfruttando un sistema che viene fornito già di serie su tutte le Grandland elettriche. In base alle specifiche condizioni del manto stradale, così come dello stile di guida, la tecnologia Frequency Selective Damping è in grado di smorzare le asperità garantendo uno stile di guida sportivo e dinamico pur preservando il comfort.

Di certo la Opel Grandland Electric AWD risulta invece essere la variante che offre condizioni di guida particolarmente entusiasmanti. Ciò in accordo con la disponibilità offerta dalla trazione integrale e da una potenza complessiva di 325 cavalli. Questa caratterizzazione è stata protagonista, di recente, al Salone dell’Auto di Parigi e sarà presente anche al prossimo Salone dell’Auto di Zurigo. Quattro le modalità di guida messe a disposizione: Normal, Eco, Sport e 4WD. Ora chiunque acquisti un’auto elettrica come l’Opel Grandland Electric riceve infatti numerosi servizi contemporaneamente con il pacchetto “Electric All In”.

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Ad esempio, vengono già inclusi servizi come il pass di ricarica Free2Move, le funzioni e-routes, otto anni di assistenza stradale e di ricarica mobile, nonché una garanzia sulla batteria stessa.