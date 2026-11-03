Dodge torna nella NASCAR nel 2027: due Charger contro Ford, Chevrolet e Toyota

Dodge tornerà nella NASCAR Cup Series nel 2027, riportando in pista un nome assente dalla categoria dalla fine del 2012. L’annuncio è stato dato a Las Vegas durante l’anteprima di Stellantis al SEMA Show. Il programma sarà gestito da Kaulig Racing, che schiererà due Dodge Charger supportate direttamente dalla casa madre, per competere contro Ford, Chevrolet e Toyota nella massima serie dell’automobilismo americano dedicato alle stock car.

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Dodge prepara il rientro: piloti a Homestead, nuova vettura svelata il 4 dicembre

L’operazione è guidata da Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani, di SRT Performance e di Direct Connection per Stellantis North America. Questo ritorno si inserisce in un più ampio piano di rilancio delle iniziative del marchio legate alle alte prestazioni e segue l’annuncio del rientro di Ram nella NASCAR Craftsman Truck Series nel 2026, anch’esso in collaborazione con Kaulig Racing.

“Tutti dicevano che fosse impossibile tornare nel giro di un anno. Noi abbiamo risposto: ‘Staremo a vedere'”, ha dichiarato Kuniskis. Ha spiegato che, sebbene Dodge avrebbe potuto dedicare tre anni alla pianificazione, ai test e alla messa a punto, l’azienda ha scelto di accelerare i tempi, svolgendo il lavoro di sviluppo direttamente in pista.

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Il progetto sarà coordinato da Dodge SRT Racing, la divisione che gestisce i programmi motoristici del marchio in Nord America, inclusi quelli nella NASCAR e nella NHRA. Kaulig Racing fungerà quindi da partner principale sia per Dodge nella Cup Series, sia per Ram nella serie dedicata ai pickup.

La formazione dei piloti verrà annunciata durante il weekend di gara NASCAR all’Homestead-Miami Speedway. Per quanto riguarda la nuova vettura, i fan dovranno attendere il 4 dicembre: la presentazione ufficiale avverrà al Five Flags Speedway di Pensacola, in Florida, in occasione dello Snowball Derby 2026.

L’evento sarà trasmesso in diretta su FloRacing e NASCAR Channel. Nello stesso contesto Dodge organizzerà anche lo Sno-Brawl, una sfida tra piloti ospiti al volante di Charger late-model stock car preparate in modo identico. Questo appuntamento sarà distinto dal programma agonistico della Cup Series.

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Foto Stellantis

Il debutto nella stagione 2027 è previsto a febbraio durante le Speedweeks di Daytona. La prima gara valida per il campionato sarà la Daytona 500 del 21 febbraio, che segnerà il ritorno ufficiale di Dodge nella lotta per punti e vittorie.

L’ultima apparizione nella Cup aveva lasciato un ricordo importante: nel 2012 Brad Keselowski conquistò il titolo con la Charger del Team Penske. Nella stessa stagione arrivò anche la vittoria numero 217 del marchio nella categoria.

Durante il precedente periodo di partecipazione, dal 2001 al 2012, Dodge aveva vinto 57 gare. Il suo ritorno riporta a quattro il numero dei costruttori presenti, dopo anni di confronto tra Chevrolet, Ford e Toyota, entrata nella Cup Series nel 2007.