Leapmotor supera le 30.000 immatricolazioni in Italia: a ottobre 2026 crescita del 461%

Leapmotor supera le 30.000 immatricolazioni in Italia dall’inizio del 2026. Il traguardo arriva nel secondo anno di commercializzazione del marchio, che a ottobre ha registrato 1.617 vetture, con una crescita del 461% rispetto allo stesso mese del 2025. Una progressione accompagnata dall’ampliamento della gamma e da risultati positivi sia nelle elettriche sia nelle motorizzazioni ad autonomia estesa.

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Leapmotor, seconda nell’elettrico a ottobre e prima tra i privati

Il bilancio mensile porta Leapmotor all’1,2% del mercato italiano delle autovetture, con un guadagno di 0,9 punti percentuali rispetto a ottobre 2025. Nel canale dei privati la quota sale invece all’1,6%, in aumento di 1,3 punti. Il confronto con un anno prima mostra quindi una presenza più consistente anche al di fuori del solo comparto elettrico.

È tuttavia nella categoria dei veicoli elettrici a batteria (BEV) che il marchio ha ottenuto i risultati più rilevanti. A ottobre, Leapmotor ha conquistato il secondo posto nel mercato complessivo dei BEV, con una quota dell’11,5%. Concentrandosi specificamente sui clienti privati, il brand detiene la prima posizione con una quota del 18,8%.

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Nel canale dei clienti privati, una quota del 18,8% significa che quasi un’auto elettrica su cinque immatricolata a ottobre è un veicolo Leapmotor. Questo dato sottolinea il solido posizionamento del marchio tra gli acquirenti privati, mentre la sua quota nel mercato BEV complessivo si attesta all’11,5%.

Nel bilancio da gennaio, Leapmotor conserva la leadership assoluta tra i marchi nel mercato italiano delle auto elettriche. Il risultato di ottobre si inserisce quindi in un percorso già avviato durante l’anno, mentre la gamma si allarga e raggiunge clienti con esigenze di mobilità differenti.

Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia, ha commentato il traguardo sottolineando il contributo di clienti e concessionari. «Aver raggiunto il traguardo delle 30.000 immatricolazioni da inizio anno è per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio», ha dichiarato. Il manager ha ringraziato chi ha scelto le vetture del marchio e la rete che ne ha accompagnato l’espansione sul territorio.

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Ha inoltre espresso gratitudine verso coloro che hanno scelto i veicoli del marchio, così come verso la rete che ne ha sostenuto l’espansione su tutto il territorio nazionale.

Analizzando i singoli modelli, la T03 si colloca al secondo posto nel segmento A tra i veicoli elettrici a batteria (BEV). Questa vettura compatta rappresenta un pilastro fondamentale della gamma, che si estende anche a categorie superiori, dove di recente sono stati introdotti nuovi prodotti.

La B05 ha conquistato la prima posizione tra le berline elettriche del segmento C. La B10 occupa il terzo posto tra i SUV elettrici del segmento C (C-SUV BEV), mentre la B03X detiene la stessa posizione nella categoria dei SUV elettrici del segmento B. I risultati diffusi dal marchio testimoniano un successo trasversale in diversi segmenti: dalle city car e compatte fino ai SUV.

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Anche la B10 REEV Hybrid contribuisce a questi numeri, posizionandosi come il terzo modello ibrido plug-in (PHEV) più venduto tra i clienti privati. Questo dato mette in luce l’efficacia dei propulsori elettrificati a autonomia estesa del marchio e le sue performance in uno specifico canale di vendita. Affiancandosi alla proposta completamente elettrica, questo modello consente a Leapmotor di raggiungere un pubblico più ampio all’interno del mercato italiano.