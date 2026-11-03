Leapmotor da record: oltre 106.000 consegne a ottobre nel mondo, crescita del 51%

Leapmotor supera le 100.000 consegne per il quarto mese di fila. A ottobre 2026 il marchio cinese ha raggiunto 106.127 veicoli consegnati nel mondo, il suo nuovo record mensile. Rispetto a ottobre dello scorso anno, quando le unità erano state circa 70.300, la crescita è del 51%.

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Leapmotor, da gennaio oltre 772.000 veicoli consegnati

Negli ultimi dodici mesi, il dato mensile è cresciuto di oltre 35.800 veicoli. Ottobre prosegue una serie positiva iniziata a luglio; da allora, Leapmotor ha superato costantemente la soglia delle 100.000 unità ogni mese, arrivando a toccare il nuovo massimo appena annunciato.

Anche il bilancio dell’anno continua a crescere. Tra gennaio e ottobre le consegne sono state 772.666, il 65,88% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. L’incremento resta quindi più alto di quello registrato nel singolo mese, mentre il costruttore amplia la gamma e porta i propri modelli su nuovi mercati.

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Le quasi 773.000 unità consegnate quest’anno hanno dunque contribuito in modo significativo al raggiungimento di questo traguardo. L’azienda sottolinea inoltre la propria posizione nelle classifiche di settore. Secondo l’ultimo rapporto, Leapmotor si conferma la principale start-up cinese specializzata in veicoli a nuova energia. All’interno di questa categoria, l’azienda dichiara di posizionarsi tra le prime tre in Cina e tra le prime quattro a livello globale.

L’azienda sottolinea anche i piazzamenti ottenuti nelle classifiche del settore. Secondo quanto comunicato, Leapmotor mantiene il primo posto tra le start-up cinesi specializzate nei veicoli a energia alternativa. Considerando i marchi di questa categoria, dichiara inoltre di essere tra i primi tre in Cina e tra i primi quattro nel mondo.

Il prossimo appuntamento riguarda la fabbrica: il costruttore si sta avvicinando alla produzione del duemilionesimo veicolo. L’ampliamento dell’offerta e la maggiore presenza all’estero restano al centro dei programmi dell’azienda, che punta a sostenere i volumi raggiunti negli ultimi mesi e ad allargare ulteriormente la propria clientela.

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Intanto, sul mercato cinese è arrivata un’altra novità. Il 18 ottobre ha debuttato la A10s, con aggiornamenti che interessano l’aspetto della vettura, gli interni e le dotazioni per il comfort. Il modello appartiene alla famiglia A10, denominazione utilizzata in Cina per il veicolo noto sui mercati internazionali come B03X.

Questo aggiornamento riguarda dunque una delle linee di prodotto su cui Leapmotor sta costruendo la propria offerta. Per i clienti cinesi, le novità annunciate includono un restyling degli esterni e dell’abitacolo, oltre a nuove funzionalità pensate per migliorare il benessere a bordo.