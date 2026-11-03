Citroën cresce in Italia: C3 prima tra le auto a benzina e C3 Aircross a +103%

Citroën chiude i primi dieci mesi del 2026 con una quota del 3,6% in Italia e volumi in crescita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. A sostenere il risultato sono soprattutto la nuova C3 e la C3 Aircross, con contributi positivi anche dalla C5 Aircross e dalla gamma dedicata ai professionisti.

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Citroën C3 guida le vendite a benzina, C3 Aircross raddoppia i volumi

La nuova Citroën C3 si conferma al primo posto tra le auto a benzina più vendute in Italia, sia nel mese di ottobre che nel periodo da gennaio a ottobre. Questo risultato sottolinea l’importanza del modello per le vendite del marchio.

Nei primi dieci mesi dell’anno, infatti, la C3 è anche l’elettrica più venduta del segmento B. Il primato riguarda quindi una categoria precisa del mercato a batteria, mentre quello delle motorizzazioni a benzina considera tutte le vetture con questa alimentazione.

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A ottobre la C3 conquista inoltre il secondo posto nel proprio segmento, considerando la classifica complessiva dei modelli. La disponibilità di diverse motorizzazioni permette alla gamma di rivolgersi a esigenze differenti, mantenendo al centro il posizionamento accessibile sul quale Citroën insiste nel presentare la propria offerta.

A ottobre, la C3 ha inoltre conquistato il secondo posto nel proprio segmento, basandosi sulla classifica generale dei modelli. La disponibilità di diverse motorizzazioni consente alla gamma di rispondere a esigenze eterogenee, mantenendo al contempo quel posizionamento accessibile che Citroën valorizza costantemente nella propria offerta di prodotti.

Per quanto riguarda la nuova C5 Aircross, le performance positive risultano particolarmente degne di nota nel canale dei clienti privati. Nei primi dieci mesi del 2026, i volumi di vendita verso questo segmento di clientela sono cresciuti del 20% rispetto all’anno precedente. Nel mese di ottobre, il modello ha inoltre guadagnato 0,5 punti percentuali di quota nella categoria dei veicoli ibridi plug-in.

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Sono risultati riferiti a due confronti distinti: la crescita del 20% interessa il cumulato annuale e gli acquirenti privati, mentre il guadagno di quota delle plug-in riguarda il solo mese. La C5 Aircross presidia la parte superiore della gamma, puntando su spazio, comfort e tecnologia. Citroën la presenta come un’ammiraglia orientata al benessere a bordo, alla versatilità e alle diverse esigenze della mobilità quotidiana.

Da gennaio a ottobre, le vendite del C3 Van sono aumentate del 23% rispetto al 2025. Il Berlingo ha guadagnato 0,7 punti percentuale nel proprio segmento, mentre il Jumper ha visto la sua quota di mercato crescere di 1,6 punti percentuali. Per questi ultimi due modelli, gli incrementi registrati riflettono una presenza sempre più solida nei rispettivi segmenti di mercato.